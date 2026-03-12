'Я умираю здесь!' Харви Вайнштейн описал свою 'адскую' жизнь на острове-тюрьме

Опальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн заявил, что его жизнь в тюрьме превратилась в "ад". Во время редкого интервью он рассказал об условиях содержания на острове-тюрьме Райкерс и утверждал, что серьезно болеет и боится умереть за решеткой.

Видео дня

73-летний продюсер, который уже несколько лет находится под стражей, рассказал The Hollywood Reporter, что большую часть времени проводит в полном одиночестве. Из-за проблем со здоровьем его содержат в медицинском отделении и держат в камере до 23 часов в сутки.

"Почти все это время я провожу в камере. Иногда я выхожу на кресле колесном, чтобы просто подышать свежим воздухом, но это всего полчаса. В основном я нахожусь в камере 23 часа в сутки. У меня нет никаких человеческих контактов, кроме как с охранниками", – сказал Вайнштейн.

Продюсер назвал условия в тюрьме невыносимыми. Вайнштейн добавил, что чувствует себя опасно среди других заключенных и часто становится объектом угроз.

"Мне слишком опасно находиться рядом с кем-то другим. Другие заключенные могут выходить во двор. Но каждый раз, когда я там, я чувствую себя в осаде. Они подходят и говорят: "Вайнштейн, дай мне немного денег", "Вайнштейн, дай мне своего адвоката", "Вайнштейн, сделай это", "Вайнштейн, сделай то". Мне постоянно угрожают и насмехаются. Я бы там долго не продержался", – рассказал он.

По словам продюсера, один из таких инцидентов даже завершился нападением. Он утверждает, что во время очереди к телефону другой заключенный ударил его по лицу, добавив, что не назвал нападавшего охранникам, потому что "в тюрьме нельзя быть крысой".

Бывший киномагнат также заявил, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Он сообщил, что страдает диабетом, перенес операцию на сердце, имеет стеноз позвоночного канала и передвигается преимущественно в кресле колесном.

"Когда я заболел в прошлом году, я замерзал в своей камере. Несколько дней я не мог двигаться. Здесь нет врача. Мы на острове Райкерс – столько заключенных, а врача нет. В конце концов я позвонил Крейгу Ротфельду (его юридический представитель. – Ред.) и умолял его: "Пожалуйста, помогите мне. Я болен. Я не знаю, что делать". Он позвонил, и меня отправили в Белвю. На следующий день мне сделали операцию на сердце. Еще один день – и я бы умер. У меня рак костного мозга. Я здесь умираю. А прокурор, видимо, хочет, чтобы я умер в тюрьме. Но я умираю", – сказал Вайнштейн, добавив, что большую часть времени почти не контактирует с другими людьми.

Несмотря на это, Вайнштейн продолжает настаивать на своей невиновности. "Я изменил обеим своим женам. Это аморально. Но я не нападал на них. Это большая ложь. Я не буду извиняться за то, чего не делал. Моя невиновность будет доказана. Это я вам обещаю", – заявил он.

Напомним, в 2020 году Вайнштейна признали виновным в сексуальных преступлениях в Нью-Йорке и приговорили к 23 годам заключения. Позже он также получил 16-летний срок после судебного процесса в Лос-Анджелесе.

Всего около ста женщин публично обвинили продюсера в сексуальных домогательствах или насилии. Скандал вокруг него стал одним из ключевых факторов, повлекший глобальное движение против сексуальных злоупотреблений в киноиндустрии и за ее пределами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, почему Уайтштейну больше никогда в жизни нельзя посещать "Оскар".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!