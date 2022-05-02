'Я украинка и люблю свою страну': София Стужук наконец-то признала, что Россия напала на Украину и бомбит мирные города

Украинская блогерша-миллионница София Стужук на 68-й день войны публично признала, что Россия напала на Украину и бомбит города с мирными гражданами. Инфлюэнсерша пообещала отныне освещать события на родине, однако "без ненависти и экстремизма".

Всех несогласных со своей позицией она послала по курсу русского военного корабля. Такой комментарий раздался в ее Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезда социальных сетей начала с того, что "ни для кого не секрет" геноцид украинцев со стороны российских военных и сообщила, что хоть сама находится в Латвии, ее родные до сих пор живут в Украине.

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"Россия напала на Украину. Уже больше 2-х месяцев идет война, обстреливаются и бомбятся мирные города, гибнут мирные жители", – сказала она, добавив, что разбомбили ее родной город Харьков и до сих пор атакуют Киев.

Знаменитость рассказала, что уехала с детьми из страны к любимому 24 февраля, а вся дорога в Ригу заняла у нее около 4 суток, поэтому она якобы не могла полноценно высказаться по поводу войны.

После переезда Стужук, по ее словам, хотела что-то сказать, но ее Instagram заблокировали, а сама она до сих пор находится в "ужасном психологическом состоянии" и страдает от панических атак.

На критику своих коллег, которые сразу после нападения РФ осудили войну и просили ее также донести до своей российской аудитории правду, блогерша ответила, что "не поддерживает никакие режимы и не молчала с первого дня".

"Меня записали чуть ли не в предатели родины. Я люблю свою страну все равно. Я украинка, мои дети украинцы и я искренне волнуюсь из-за того, что происходит в моей стране. И все равно буду освещать, но без экстремизма, без этой безумной ненависти, просто показывая, что война действительно есть", – добавила Стужук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля, в День единения Стужук, отдыхая с подругой в Объединенных Арабских Эмиратах, назвала себя "россиянкой". После шквала критики звезде пришлось удалить запись.