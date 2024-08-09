Три братских народа? Известная поэтесса Вера Полозкова неожиданно заговорила об объединении россиян, белорусов и украинцев

Российская поэтесса Вера Полозкова, часто устраивавшая вечера поэзии в Киеве, а в 2022 году эмигрировавшая из России, заявила, что "она рядом со своим народом". Так писательница назвала фанатов за границей, которые по разным причинам не могут вернуться домой, однако посещают ее выступления.

Видео дня

Полозкова сказала, что читает свои поэзии зрителям из трех стран: Украины, России и Беларуси. Такое заявление прозвучало в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, россияне продолжают критиковать Полозкову за эмиграцию, называя ее "предательницей" и "крысой".

"Я говорю: "Вы знаете, а я вот со своим народом, прямо с ним. Потому что моя работа – это открывать зонтик на 2 часа над всеми заплаканными детьми, которые не могут вернуться домой", – определила свою миссию поэтесса.

Она пожалела граждан трех стран и заявила, что вражду им насаждает пропаганда.

"И ты 2 часа сидишь и им сказку рассказываешь. Им не страшно, они сидят рядом, не представляют друг для друга опасности. Несмотря на то, что они из трех государств, где пропаганда говорит им, что они самые злые враги друг другу на свете, они никогда не смогут договориться, что среди них нет никого, на кого можно положиться. Нет. Сидят вот украинцы, белорусы, россияне и слушают, плачут и смеются в одних и тех же местах", – сказала Вера Полозкова.

Следует заметить, что подобные нарративы во время полномасштабной войны представляют опасность для украинцев, ведь размывают границы и создают иллюзию дружбы между народами. Слушая такие заявления, мировое сообщество может некорректно реагировать на военные преступления россиян, о которых кричит Украина.

Ранее OBOZ.UA писал, что автор стихов уверяла, что в России десятки лет не было честных выборов, и поэтому она уверена, что россияне против Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!