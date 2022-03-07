Поэтесса Вера Полозкова уехала из России: в моей стране остались только кризис, пропаганда, вранье и ненависть

Российская поэтесса Вера Полозкова, которая часто устраивала вечера поэзии в Киеве, покинула территорию России из-за действий власти и полномасштабного вторжения оккупантов Украину. 36-летняя писательница отметила, что в РФ остался только кризис, жестокая пропаганда и ложь.

Соответствующее сообщение Полозкова опубликовала на своей странице в Instagram. Автор стихов отметила, что в России десятки лет не было честных выборов и уверена, что россияне против президента Владимира Путина.

"В моей стране больше нет политики, журналистики и никаких правовых институтов. Здесь есть только зверская война против ближайших соседей, есть худший за 30 лет экономический кризис и пропаганда в лучших традициях Геббельса", – говорится в сообщении Полозковой.

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Писательница также отметила, что в России национальной идеей является ненависть. Кроме этого, Полозкова заверила, что не стоит поливать грязью весь российский народ, потому что власти РФ неуправляемые. Путин незаконно стал президентом, поэтому единственное его оружие – ложь и нагнетание ужаса.

Поэтесса надеется, что в таком положении Россия недолго, однако за 11 дней войны в Украине власти РФ перешли все границы разумного. Вера Полозкова за несколько часов собрала вещи, взяла троих детей и уехала в аэропорт.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто из российских звезд покинул территорию РФ. Алла Пугачева, Максим Галкин, Земфира и Рената Литвинова выступили против войны в Украине.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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