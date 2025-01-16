'Я считал Россию братским народом'. Украинский певец рассказал, как его предупредили о войне еще в 2006 году

Украинский этнопевец Kozak Siromaha (Александр Люббоженко) еще в 2006 году знал, что война с Россией будет неизбежной. По его словам, именно крымские татары тогда знали о вражеском нападении, которое назвали "злыми часами для Украины".

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Он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, что с тех пор и морально, и физически готовился к предстоящей войне. Как видим, "предсказание" крымчан оправдалось, а военная агрессия россиян длится уже почти 11 лет.

"О войне я узнал еще в 2006 году. Так что готовился и морально, и физически. Нам дали шанс завоевать настоящую независимость, а вам всем вопрос: от чего? – отметил Kozak Siromaha и добавил, как обо всем узнал: – Это было в Крыму в те времена, когда я гастролировал там со странствующим театром, местные жители, крымские татары, предупредили нас о приближении злых часов для Украины".

Он признался, что в 2006 году слова крымских татар воспринимал под призмой лжи, ведь считал, как и многие украинцы, что россияне – это "братский народ".

"Тогда я воспринял это как некую чепуху, потому что считал Россию, как и многие из Украины, "братским народом", – добавил певец.

Он также поделился воспоминаниями о 24 февраля 2022 года – день, который изменил жизнь каждого украинца. Артисту он запомнился так: "Фейерверком ночью, громким и ярким. Думы внутри: "Действуем, Ра!" (в древнеегипетской мифологии бог Солнца, первый правитель Египта. – Ред.), потому что мы в Украине! Это наша судьба".

Читайте полное интервью на сайте OBOZ.UA в пятницу, 17 января.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская писательница рассказывала, как ее маме в СССР угрожали лишением родительских прав из-за языка. Теперь она радуется, что украинский язык перестал быть "лишь для селян" и его начали использовать для широкого потребления в публичных местах.

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