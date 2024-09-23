'Я регистрировалась на сайтах знакомств'. Украинка с крупнейшими в мире скулами объяснила, почему не хочет детей и замуж

Украинский блогер Анастасия Покрищук, которая известна там, что существенно изменила внешность с помощью пластических хирургов, раскрыла свои намерения по личной жизни. А также взгляды на вероятное будущее материнство.

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По словам блогера, она не принадлежит к женщинам, сознательно выступающим за нежелание иметь детей, но пока не мечтает о потомстве. В интервью OBOZ.UA Анастасия также рассказала, почему не ищет постоянные отношения и не думает о браке.

Анастасия не очень любит говорить публично о личном, однако признается, что ее самые длинные любовные отношения длились полтора года: "И это примерно, и то – с перерывами. Понимаете, когда продолжается так называемый букетный период – это одно, а дальше… Я не люблю терпеть, подстраиваться. И я считаю это правильным, потому что жизнь одна. Мне нужны эмоции, а не просто человек рядом, потому что так принято в обществе".

"Так же с детьми, – добавляет блогер. – Мое нежелание заводить их никак не связано с субкультурой чайлдфри. Просто я вообще не понимаю, зачем люди вписывают себя в какие-то шаблоны и рамки. Да, на сегодняшний день я не хочу иметь детей. И никогда не желала. Но завтра все может измениться".

"Я несколько раз регистрировалась на сайтах знакомств, но очень быстро удалялась оттуда, – продолжает Настя. – Там много всякого безумия, поэтому не хочу. И вообще не понимаю, как там можно найти кого-то. А люди иногда сидят годами на тех сайтах. Лучше потрачу свое время на что-то другое, что мне принесет какие-то дополнительные средства, например". К деньгам, по словам Анастасии, относится легко: "Может, даже слишком, поэтому почти нет сбережений. Но меняться не хочу. Зачем? Чтобы стать скупой и жадной?"

Анастасия Покрещук ныне живет с мамой в частном доме в одном из районов Киева: "Пока мне хорошо так: я и мама. К слову, я терпеть не могу какие-то домашние заботы – это меня прямо истощает. Живу в творческом хаосе, а мама любит чистоту. Поэтому на моей территории можно увидеть кучу вещей на кровати, а на нее – порядок. Не люблю готовить, принимать гостей дома, лучше мы сходим в ресторан".

Полное интервью с Анастасией Покрищук на OBOZ.UA читайте 24 сентября.

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