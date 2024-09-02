Звезда сериала 'Поймать Кайдаша' вышла замуж и объявила, что официально меняет фамилию. Фото

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", а также исполнительница ярких ролей в картинах "Гуцулка Ксеня" и "Перевозница" Кристина Федорак вышла замуж. Артистка также известна главной ролью в самом громком спектакле этого года "Конотопская ведьма", которую поставили в столичном театре Франко.

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Снимками с колоритной свадьбы Кристина Федорак поделилась на своей странице в Facebook. Актриса также сообщила, что теперь имеет новую фамилию. В публичном пространстве, в частности в соцсетях, она отныне – Корчинская.

"Наконец-то пришло время выложить самый главный момент. Теперь официально – Корчинская Кристина Васильевна. Много тепла и благодарности в душе. Спасибо любимому, родителям, друзьям, Богу", – говорится в сообщении актрисы в соцсети.

О том, что сердце артистки не свободно, стало известно в середине мая этого года. Кристина призналась, что уже невеста, в интервью OBOZ.UA На вопрос о личной жизни Федорак ответила: "Честно говоря, никто меня никогда об этом не спрашивал. Как-то все о работе, о театре. Что я могу сказать о себе? Мое сердце занято, я счастлива. Почти замужем, скажу так". Также актриса поделилась подробностями назначенной свадьбы: "У нас с моим парнем уже назначена дата свадьбы. Это будет камерная история. Церемония состоится в кругу самых близких друзей и семьи", – поделилась актриса.

Об избраннике актрисы известно немного. По информации OBOZ.UA, Янис Корчинский – основатель проекта "Серб", который представляет в Украине органические китайские чаи. Также мужчина является соучредителем общественной организации "22/33", специализирующейся в частности в сфере кино. Янис Корчинский, как и Кристина Федорак, родом из Коломыи Ивано-Франковской области.

Со знаменательным событием актрису поздравили коллеги. В частности, руководительница столичного Театра на левом берегу Днепра Олеся Жураковская, актриса и главная исполнительница в фильма "Перевозница" Анастасия Карпенко, звезда сериала "Дом на счастье" Виталина Библив, театральный режиссер Слава Жила.

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