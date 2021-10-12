'Я разбираюсь': известный продюсер выступил за концерты российских артистов в Украине

Известный музыкальный продюсер Вадим Лисица заявил, что поддерживает концерты российских артистов в Украине. По его мнению, для страны это может стать выгодно, ведь артисты могли бы стать спонсорами армии.

Такое заявление Лисица сделал в эфире телеканала "Украина" в ответ на петицию Игоря Кондратюка, которую можно посмотреть по ссылке здесь. Документ, в котором предлагается ввести запрет для артистов России выступать в Украине, уже набрал более 25 тысяч подписей и должен отправиться к Владимиру Зеленскому на рассмотрение.

Лисица считает, что необходимо каким-то образом регулировать артистов России в Украине.

Видео дня

"Не запрещать, но сделать какие-то такие условия, чтобы они, например, выступая в Харькове, или в Киеве, или в Запорожье, должны были отчислять какую-то сумму на украинскую армию", – сказал Лисица.

Он подчеркнул, что вероятнее всего артисты не станут соглашаться на такие условия. Что касается украинских артистов, то продюсер заявил, что их немного, кто гастролирует в России. По его словам, он не знает таких.

"Все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист. Это нормально", — сказал продюсер.

Лисица подчеркнул, что необходимо сосредоточится на развитии музыкальной индустрии вместо введения новых запретов.

"Я украинский продюсер, я разбираюсь в этом деле. Все запреты, мне кажется, ни к чему хорошему не приведут", – подытожил он.

Напомним:

Продюсер Игорь Кондратюк создал петицию, которая в случае принятия, запрещает артистам из России выступать на территории Украины до того момента, пока Крым не вернется и контроль над границами не восстановится. По состоянию на 12 октября документ набрал более 26 тысяч необходимых подписей. Более подробнее можно прочитать по ссылке тут.

Коротко о продюсере:

Вадим Лисица – украинский продюсер, звукорежиссер и музыкальный продюсер проекта "Х-фактор". Родился в 1975 году в Запорожье. Переехав в Киев, стал работать концертным директором музыкальной группы "Гавана", был продюсером певицы Алены Петровой, вскоре стал саундпродюсером группы "Потап и Настя". Также продюсировал телепроект "Фабрика звезд". В 2009 году стал продюсером певицы Alyosha. Сотрудничал с MOZGI Entertainment, а позже привел в центр Мишель Андраде.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда подевались артисты "Фабрики звезд", которых мы обожали еще 10 лет назад.