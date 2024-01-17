'Я предупреждал в 2015 году': российский режиссер Алексей Герман озвучил бессмысленную причину нападения РФ на Украину

Российский режиссер Алексей Герман-младший выпускает в коммерческий прокат в российских кинотеатрах свой фильм "Воздух" – финансируемый Кремлем триллер о Второй мировой войне, который уже отнесли к категории "патриотическое кино". Между тем о террористической войне своей родины против Украины кинодеятель ничего не говорит, а когда иностранные журналисты все же спрашивают, то лишь выдает нечеткие ответы о НАТО и Западе, которые якобы всегда "угрожали" России.

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Так, с Германом пообщались журналисты американского издания Variety. Им режиссер наплел бред о том, что никто, а тем более Россия, не хотел этой войны. Полномасштабное вооруженное вторжение же Алексей, судя по его ответам, считает "вынужденной мерой".

"Моя позиция очень проста. В 2015 году у меня была премьера в Берлине фильма "Под электрическими облаками". Этот фильм начался с диалога о глобализации и о том, что глобализация не спасет нас от большой войны. Многие задавались вопросом, что я имею в виду. Тогда я ответил, что абсолютное непонимание с обеих сторон является следствием и причиной невозможности диалога и компромисса. А это привело бы к войне. Трагедия, которая происходит сейчас, – это результат 10 лет отсутствия попыток диалога между Западом и Россией. К сожалению, эта война была предсказуемой", – заявил режиссер.

Следовательно, когда Германа просят высказать свою позицию по отношению к войне, он грамотно уклоняется от ответа, не говоря о том, осуждает или поддерживает он агрессию РФ.

Впрочем, кинодеятель откровенно поддерживает нарратив о том, что сейчас оккупанты не уничтожают Украину, убивая ее мирных жителей, а лишь "защищают" свою родину от НАТО. И если сначала Герман говорил о том, что якобы знал о войне и считал ее неизбежной, то уже через несколько секунд стал доказывать – это все произошло очень неожиданно.

"Никто не хотел этой войны. Но если вы спросите простых людей в России, 80% скажут, что НАТО спровоцировало эту войну. Когда я говорил о "Под электрическими облаками" в Берлине в 2015 году, я говорил с журналистами из нескольких стран и предупреждал их. Но никто этого не опубликовал. Страна имеет кровавую историю на протяжении сотен лет. Я не говорю, что мы не вторгались в другие страны. Вторгались. Но мы тоже были захвачены. Наша паранойя имеет очень глубокие корни. Исторически мы не доверяем Западу. Эта война произошла очень неожиданно. Для того чтобы избежать трагедии, мы должны попытаться понять друг друга. К сожалению, мы потеряли способность к диалогу", – выдал режиссер.

В заключение Герман отметил, что Европа и США "не смогут убежать" от России, и наоборот. Он добавил: "Я не верю, что Россия распадется на многие маленькие государства. И я думаю, что Европа также останется единой".

Как писал OBOZ.UA ранее, известный российский режиссер Кирилл Серебренников в мае 2022 года на 75-м Каннском кинофестивале представил свой фильм "Жена Чайковского". И это несмотря на просьбу Госкино бойкотировать российских кинодеятелей и отстранить их от участия в конкурсе. Делегацию из страны-агрессора пустили в Канны, аргументируя это тем, что Серебренников якобы выступил против войны в Украине. Организаторов, очевидно, не смущает, что, кроме этого, режиссер также призвал помочь семьям оккупантов, которые убивают и насилуют мирных украинских граждан. Подробности – в материале.

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