''Я пойду на ''Говорить Україна'': участница ''Від пацанки до панянки'' оправдалась за скандал и заявила, что ей угрожали

Уроженка города Херсон, участница известных реалити "Від пацанки до панянки" и "СуперМама" Ирина Слюнько по прозвищу "Лида" оправдалась за языковой скандал. Она заявила, что слова о "конченном киевском бомонде" и украинском языке были вырваны из контекста.

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Более того, скандалистка попыталась выставить себя жертвой соседей, которые присылали ей угрозы, и пообещала обратиться на ток-шоу "Говорить Україна", которого, к слову, уже не существует. Видео появилось в ее Instagram-stories Слюнько (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Жительница ЖК "Новая Англия" заявила, что накануне вечером она поругалась с соседями в совместном чате. Там ей якобы стали угрожать и оскорблять.

"Мы попросили убрать машину, потому что мы не могли проехать. Мне начали писать, что у селянки появилась машина и т. д. Меня сделали конченым человеком. Я понимаю, что черный пиар – тоже пиар. Я в шоке. Я всегда была за Украину , я люблю Украину, я остаюсь в Украине. Я говорю как на русском языке, так и на украинском языке", – оправдалась Слюнько.

Бывшая участница реалити-шоу заявила, что ей "очень обидно" было прочесть о себе неприятные комментарии.

"Я также сделала все скриншоты, чтобы все люди действительно видели правду. По поводу "киевского бомонда" – я писала о жителях ЖК "Новая Англия", которые мне угрожали. Я также сделала скрины и буду жаловаться. Мне угрожают. Я еще пойду на "Говорить Україна", – прокричала блогерша.

Она пообещала опубликовать скриншоты с подтверждением своих слов и донести до людей правду. Примечательно, что Слюнько наговорила многое о соседях, авто, угрозах и ток-шоу, однако не объяснила слова: "Я разговаривала и буду говорить на русском языке. И то, что вы пишете о государственном языке. Да, у нас украинский, но мне так пох*й, честно говоря".

Ранее OBOZREVATEL писал, что блогерша из Одессы Руслана Бронникова оказалась в эпицентре скандала. Девушка, являясь физическим лицом-предпринимателем, вела и продолжает вести свою страницу в Instagram на русском языке, что противоречит украинскому законодательству.

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