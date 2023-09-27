'Я подлежу мобилизации': известная украинская ведущая призналась, что готова воевать на фронте, как и ее муж

Известная украинская телеведущая Валентина Хамайко поразила признанием: она подлежит мобилизации и имеет военные знания. У звезды медицинское образование, которое могло бы пригодиться на фронте. Именно поэтому женщина не раз думала о том, чтобы отправиться на поле боя.

Впрочем, Хамайко еще и многодетная мама, воспитывающая четырех несовершеннолетних детей. Причем сейчас ведущая это делает самостоятельно, ведь ее муж – бизнесмен Андрей Онистрат – сейчас как раз находится на передовой и защищает Украину от оккупантов с оружием в руках. Своими мыслями и переживаниями знаменитость поделилась в интервью Afisha.bigmir.net.

"Если бы у меня не было детей, я была бы с мужем на фронте. На самом деле, я, как медик, подлежу мобилизации, потому что у меня есть и военные знания, и медицинское образование. И сейчас, когда появляется информация о том, что будут мобилизовывать женщин, понимаю, что теоретически могу быть среди них тоже. Но наличие четырех несовершеннолетних детей меня отсрочивает. Однако с детьми у нас тоже был разговор, что если бы не их возраст, я была бы рядом с мужем. Это логично", – поделилась журналистка.

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Хамайко также признается, что ей тяжело быть в разлуке с любимым и самостоятельно воспитывать детей. Однако самый сложный этап уже прошел. Он продолжался в начале, когда Андрей только отправился на фронт. Валентина не хотела его отпускать, однако тот без предупреждения сходил в военкомат.

"Более месяца не могла внутренне принять ситуацию. Я очень злилась на мужа, даже были моменты, когда не хотела ему звонить. Злилась, что он не говорил со мной об этом, потому что я бы могла морально себя к этому подготовить. Со мной нужно разговаривать, но он, наверное, боялся и, возможно, сам колебался принимать это решение, потому что оно было для него достаточно сложное, поэтому так и случилось, у меня не спрашивали, он уехал, а я довольно долго адаптировалась к ситуации и принимала ее. Были слезы, эмоциональные разговоры, много трудных вопросов, на которые муж не хотел отвечать. Это для меня больно, потому что эти вопросы меня беспокоят тоже", – поделилась ведущая.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса театра и кино Дарья Легейда также призналась, что каждый день думает о том, чтобы пополнить ряды ВСУ и защищать родную страну с оружием в руках. Звезда сериалов "Крепостная", "Сага" и других заверила, что готова к этому морально, однако отправиться на фронт девушке не разрешает здоровье.

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