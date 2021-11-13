"Я обязательно вернусь домой": 10 сильных цитат Мустафы Джемилева

В субботу, 13 ноября лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность", правозащитник и диссидент Мустафа Джемилев отмечает свой день рождения. Ему исполняется 78 лет.

За свои политические взгляды Джемилев был неоднократно судим при СССР – около 15 лет он провел в ссылках и лагерях. В независимой Украине крымскотатарский лидер также стал активным участником общественно-политической жизни: он является депутатом Верховной Рады нескольких созывов и автором десятков законопроектов. За поддержание территориальной целостности Украины и непризнание псевореферендума Россия запретила Джемилеву въезд в родной Крым до 2034 года. В день рождения лидера крымских татар OBOZREVATEL предлагает вспомнить его самые знаковые цитаты.

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Когда мне в аэропорту Симферополя выдали бумажку о том, что мне на пять лет запрещен въезд на территорию России, было и грустно, и смешно. Злая ирония судьбы. 28 лет назад я приехал из российского Магадана в родной Крым. Кто знал, что в мою жизнь опять ворвется Россия. Но я вернусь домой, обязательно вернусь. Наш народ привык к трудностям, он и не такое переживал.

(из интервью Culture.pl)

Мое мировоззрение в основном формировалось дома. Источник информации, конечно, не был научным, академическим – у моего отца не было даже среднего образования, но и без фальши, подтасовки и официальной лжи госпропаганды.

Самое главное, удручающее – воздух несвободы: в Крым вернулся старый режим, советский…

Когда санкции работают, они заставляют агрессора прекратить нарушать. Запад постоянно заявляет, что никакого признания оккупации, аннексии Крыма не будет, что его должны освободить. Но это просто голые слова. Если так пойдет и дальше, Крым может оказаться замороженным конфликтом на долгие годы, что худшее для нас. Здесь нужно работать.

Методы российских спецслужб похлеще тех, что я видел в прошлом веке. Тогда была хоть какая-то процедура. Сейчас они делают все, что хотят. Прямые запугивания, исчезновения крымских татар, физические расправы, пытки, убийства. Происходящее сегодня напоминает мне 30-е годы. Грубая, наглая сила. Мерзко.

98-99% крымских татар не приемлют оккупацию Крыма и мечтают, чтобы российские власти покинули его территорию, но Россия хочет принудительно всех сделать своими гражданами.

Почему мы должны обеспечивать всем необходимым оккупанта? Так не ведут себя в цивилизованной стране. Раз оккупанты заняли нашу территорию, значит, надо их оттуда выкуривать, а не создавать им комфортные условия.

То, что я считаю правильным сказать, я никогда не ставлю в зависимость от того, какие могут быть последствия. Что есть – то есть.

Я не думал перевозить ее (жену, – ред.) на материк, ибо это станет сигналом и для других семей. Крымские татары не должны покидать свою Родину.

К этому идет (освобождению Крыма, – ред.), и Путин должен будет оставить нас в покое, если не хочет распада своей страны. Россия из-за санкций уже потеряла 130 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мустафа Джемилев предрек, что аннексия Крыма станет для президента России Владимира Путина ловушкой. По его словам, такой шаг сейчас только "топит" рейтинг лидера.