'Я на них тоже наложил': путинист Газманов вульгарно ответил странам, где стал персоной нон грата, и пожаловался на потери из-за санкций

Российский певец-путинист Олег Газманов пожаловался, что европейские санкции "бьют" по его карману и влияют на заработки с концертов. В то же время, он не побоялся дерзко высказаться, что ему все равно на страны, куда его не пускают.

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Со слов рупора Кремля это прозвучало во фразе "Я на них тоже наложил". Так он высказался в одном из интервью. Более того, современную Литву и государства Прибалтики россиянин назвал "своей страной".

В этом случае речь шла не о России, ведь "своей страной" путинист называет Советский Союз, о котором он поет в контексте песни "Сделан в СССР".

"Меня не пускают в Литву и в Прибалтику тоже. И сколько было там ко мне претензий каких-то. Я говорю: "Ребята, это моя страна. Я родился в Прибалтике, в Калининграде. И Прибалтика тоже моя страна, где я родился. Здесь агрессии никакой нет. Напротив, "как вам без нас, отзовитесь друзья". Там друзья! И они что-то так зашевелились", – заявил россиянин.

Пропагандист не может также приехать в более отдаленные от Европы страны – Канаду, Новую Зеландию и Австралию. Он из-за этого не огорчается, ведь никогда не был на экваториальных островах и, похоже, концерты там давать даже не думал.

"На меня все санкции наложили. И даже Новая Зеландия, Австралия, какие-то еще страны на меня наложили санкции. Канада наложила. Ну, мне деваться было некуда, я на них тоже наложил", – сказал Газманов.

Позже ему запретили въезд в Литву и Латвию, куда раньше вместе с другими путинистами ездил выступать в Юрмалу. Что интересно, он признался, что обожал ездить в Литву, ведь там было много его фанатов.

"Я обожал приезжать. Каждый год в Литве по пять дворцов полных битком. И долго об этом можно рассказывать. Я не говорю, что в Украине (было хуже. – Ред.). Когда сто тысяч людей хором эту песню ("Сделан в СССР. – Ред.) на Харьковской площади пели. Хором офицеры пели", – вспомнил он и о своих концертах в Украине.

Но Олег Газманов исходит из того, что у него есть. Он заявил, что теперь ему самое главное выступать перед российской аудиторией в РФ, но жалуется, что прошлой большой прибыли это не приносит.

"Для меня важнее не то, что я не могу приехать, например, в Литву. Для меня самое главное, что я в Брянск могу приехать, на Дальний Восток. У нас огромная страна. Я понимаю, что я довольно много потерял, в частности финансово, из-за этих санкции, но я со своей страной, для меня это самое главное. Я писал и буду писать для моей страны", – показал путинист свой патриотизм.

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