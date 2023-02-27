''Я люблю тебя, Украина'': Милла Йовович прочла трогательное стихотворение о войне на Родине. Видео

Всемирно известная американская актриса и модель родом из Киева Милла Йовович присоединилась к благотворительному арт-проекту Love letters to Ukraine ("Любовные письма к Украине"). В его рамках звезда фильмов "Пятый элемент", "Обитель зла", "Жанна д’Арк" и других прочла трогательное стихотворение об убийственной и разрушительной войне на Родине.

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Соответствующее видео Йовович разместила на личной странице в Instagram. Как можно понять со слов актрисы, поэзию она написала сама.

"Моя Родина плачет слезами дыма и пепла / Ее мужчины искусно сражаются с истинной верой / Так много сердец, так много женщин разорвано на куски / мужей, детей, кошек и занавесок, взорванных квартир / Окна, тарелки и чайные чашки, этика и идеалы, / бомбардируемые звуками ракет, приземляющихся у дверей / Тела их мужчин, героев / Их запах, их прикосновения, их знакомые голоса, / шепчущие слова отчаянного утешения и вечной любви / Оторванные, может на время, а может навсегда / Я люблю тебя... Яростно прошептал на ухо любимой / Я люблю тебя, – яростно шептал ветер / Когда стрельба и кровь заливает все и вся / Я люблю тебя, Украина / Я люблю тебя, пока в моих ушах слышны взрывы", – гласит перевод английского стихотворения знаменитости.

Это стихотворение, как и другие "любовные письма Украине", в рамках арт-проекта будут вручную вышиты на платье от украинского бренда Lever Couture. Милла и многие ее звездные коллеги неоднократно появлялись на красных дорожках в изделиях этой известной марки.

Когда платье будет готово, его продадут на аукционе, а вырученные средства передадут в благотворительный фонд Елены Зеленской.

Напомним, 10 октября Милла Йовович отреагировала на масштабную ракетную атаку России на Украину эмоциональным текстом в поддержку украинского народа. Звезда Голливуда заявила, что скорбит вместе со своей Родиной.

Также OBOZREVATEL писал, что актриса появилась на красной дорожке 75-го Каннского кинофестиваля в роскошном голубом платье от украинского бренда Lever Couture. 14-летняя дочь звезды Эвер Габо также посетила мероприятие, надев желтый наряд.

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