'Я его уважаю': Кондратюк неожиданно вступился за Влада Яму, проживающего в США во время войны

Знаменитый украинских хореограф Влад Яма после полномасштабного вторжения переехал с семьей в США, где остается по сей день. В сети это неоднократно становилось почвой для громких скандалов: то танцор выставит фотографию с отдыха на пляже в Майами, то поразмышляет за границей о беззаботных временах до войны. Украинских поклонников такое поведение разочаровывает и даже злит, о чем они открыто пишут в соцсетях звезды. Однако коллеги реагируют на "побег" Ямы иначе. Так, известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк неожиданно заступился за хореографа, с которым когда-то делил судейский стол в проекте "Україна має талант".

Видео дня

Кондратюк заверил, что уважает Яму, поскольку для этого есть причины, а его решение оставаться в США не осуждает. Такой комментарий прозвучал от шоумена в подкасте для YouTube-канала STAND UP Battle Club.

Как известно, Яма хоть и остается за границей, но активно помогает ВСУ и всем, кто пострадал в результате российской агрессии. Он нередко рассказывает о результатах своей благотворительной деятельности в соцсетях. Кондратюк считает, что там от танцора намного больше пользы, чем если бы он, например, пошел воевать.

"Мы очень давно не виделись. Я его уважаю. Его есть за что уважать. Это его решение. Пусть он разъясняет. На мой взгляд, несколько тысяч мужчин поступили так же, как и он. Это, безусловно, не делает их героями. Пусть он сам за себя отвечает. Я не исключаю, что из него в армии толку, как из козла молока. Это цинично звучит по отношению к тем, кого мобилизовали. Я его не оправдываю. Ну, я знаю, какой боец ​​Влад Яма. Мы можем ему сказать: "Позор. Больше не приезжай". Но это неправильно. Пусть он сам расскажет свою легенду", – высказался телведущий и продюсер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что еще до начала войны Влад Яма хотел стать народным депутатом, но ему так и не удалось осуществить свою мечту. Он обижен на своих друзей, которые смогли попасть в Верховную Раду. Все подробности – по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!