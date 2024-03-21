'Я думал, это прикол': отец Кузьмы Скрябина показал щедрый подарок сына на день рождения

Отец ныне покойного певца Кузьмы Скрябина – Виктор Кузьменко – рассказал о щедром подарке сына на день рождения. В 2012 году Андрей Кузьменко неожиданно приехал в родительский дом на авто с бантом.

Сначала его отец решил, что это шутка. Об этом Виктор Кузьменко рассказал в интервью в эфире "Завтрака с 1+1".

"Каждая встреча была большой радостью, а самая такая была в 2012 году. Андрюша звонит: "Папа, ты дома? Открывай ворота". Я открыл ворота, и заезжает машина с огромным бантом на капоте. Я подумал, что это очередной прикол Андрюши, что-то интересное себе задумал", – признался отец известного исполнителя.

Из авто вышел Андрей Кузьменко, который поздравил папу с днем рождения и торжественно подарил ему ключи.

Хотя у Скрябина была песня, посвященная маме, Виктор Кузьменко считает, что в репертуаре сына есть и строчки, посвященные отцу.

Речь идет о хите "Сам собі країна", где есть слова: "Не встидайся то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином".

К слову, в прошлом году Виктор Кузьменко потерял любимую жену, скончавшуюся в сентябре в больнице. В интервью он впервые раскрыл причину смерти матери Андрея Кузьменко и рассказал о предчувствии трагедии.

Ранее OBOZ.UA писал, что мама Кузьмы Скрябина назвала причастных к гибели сына и рассказала, что у авто певца несколько раз откручивали колеса.

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