'Я человек мира!' Российская певица приехала отдыхать в украинские Карпаты

Российская блогерша и певица Алина Маслова, которая живет в Москве и рассказывает, что "любит Россию и Украину одинаково", приехала на отдых в украинские Карпаты. Девушка с радостью кичится курортом в Драгобрате, куда, как рассказала она сама, приехала праздновать Новый год с семьей.

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В сети уже отреагировали на визит незваной гости. Еще и после самой массированной атаки России на Украину за все время полномасштабной войны. Возмутительные комментарии украинцы оставляют на странице блогерши в Instagram.

Маслова родилась в Тирасполе. Это столица так называемой "Приднестровской Молдавской Республики", большинство жителей которой имеют российское гражданство. Там сейчас проживает семья Алины, которая вместе с ней отдыхает в Закарпатье. Сама же блогерша сейчас живет в Москве, где строит музыкальную карьеру, а также платит налоги Кремлю, за что потом закупают ракеты и дроны для уничтожения Украины. Именно в этом и заключается абсурд сложившейся ситуации.

Цинизма добавляют несуразные попытки Масловой доказать, что она "почти украинка" и "почти любит Украину", но ровно на столько же она россиянка и любит Россию. Террористическую и убийственную войну блогерша называет "политикой, из-за которой она не хочет делить свою любовь к обеим странам".

"Я на 30% украинка, на 30% русская, на 30% молдованка. Я учила украинский, молдавский и русский. Я люблю и Украину, и Россию. Но сама из Молдовы, у меня много друзей в обеих странах. И из-за политических действий я не хочу разделять эту любовь, мне искренне жалко пострадавших, я помогала беженцам в начале всей этой истории, но никогда не принимала ничью сторону. Я человек мира", – выдала Алина в попытке доказать, что ее приезд в Украину – это абсолютно нормально.

Впрочем, комментаторы так не считают. По крайней мере, большинство. Среди украинцев, к сожалению, нашлись те, кто поддержал блогершу и начал писать ей "Добро пожаловать". Однако в противовес им пришли и более сознательные граждане, доступно объяснившие, что российским налогоплательщикам в Украине точно не место.

Стоит сразу отметить, что Маслова очень внимательно "чистит" негативные комментарии и оставляет только хорошие. Впрочем, ей это не всегда удается сделать оперативно. Так, под публикацией "человека мира" пишут следующее: "Люди, вас что контузило после последней атаки? Какое "добро пожаловать"?! Человек работает на зал*пляндию, а значит финансирует войну! А вы ее с объятиями встречаете? Нах*р пусть валит!", "Удаляй, чисти комментарии, прячься, игнорируй – пох*й. где-то тебя за углом поймать и затянуть того хвоста, чтобы глаза вылезли", "Кто там в Драгобрате, йо*ните эту кацапку", "Ну это уже какой-то абсурд! Россиянка в Карпатах на десятый год войны и второй год полномасштабного вторжения", "Украинцы, пишущие ей "добро пожаловать", с вами все ок?"

Добавим, что Алина Маслова – российская блогерша и певица родом из Молдовы. Она стала популярной благодаря освещению своей личной жизни. Девушка забеременела в 16 лет, родители заставили ее выйти замуж за отца ребенка, который был на два года старше. У пары родилась дочь Эмили. Сейчас 23-летняя инфлюэнсерша живет в России, где записывает песни и продолжает вести свой блог. В Instagram за ней следят около 175 тысяч подписчиков.

Как писал OBOZ.UA ранее, известная украинская блогерша Анна Алхим, которая продолжает "принципиально" разговаривать на русском языке и слушать русскую музыку, продемонстрировала свою бессознательную и провокационную позицию. Она открыла свое якобы благотворительное новогоднее мероприятие под названием "Корпоратив с Анной Алхим" песней предательства Украины Анны Asti. Подробности – в материале.

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