'Я бывал в Мариуполе': Элтон Джон призвал организовать гуманитарный коридор из блокадного города

Легендарный британский музыкант Элтон Джон обратился к мировому сообществу с призывом немедленно эвакуировать жителей Мариуполя. Он вспомнил, что бывал ранее в этом городе, а теперь его сердце разбивается за тысячи людей, которые продолжают оставаться в блокаде практически без шансов на выживание.

Свое обращение певец и пианист разместил на личной странице в Twitter. Он просит организовать полноценный гуманитарный коридор.

"Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают свои дома и бросают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и сейчас с разбитым сердцем увидел, что доступ туда все еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней", – оставил культовый исполнитель в сети.

Видео дня

В своем обращении эпатажный артист не просто так вспомнил о ВИЧ-инфицированных украинцах. Именно с таким диагнозом был 15-месячный мальчик Лев из детского дома в Макеевке (Донецкая область), которого в 2009 году хотел усыновить Элтон Джон. Для этого он и приезжал в Мариуполь. Тогда его приезд был безрезультатным, поскольку законодательство Украины не признает однополые браки. Была и вторая причина – разница между ребенком и потенциальными родителями не должна превышать 45 лет. На тот момент Элтону Джону было уже 62 года, а его партнеру Джону Фернишу – 46.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский телеведущий Андрей Бедняков показал ужасающие кадры из почти полностью разрушенного Мариуполя. "Моего родного города уже нет", – с горечью подписал артист.