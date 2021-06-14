"Я буду жить, пока буду танцевать". Прощайте, Мастер!
ПРОЩАЙТЕ, МАСТЕР!!!
Григорий Чапкис умер в Киеве в возрасте 91 год.
Смерть знаменитого танцора и хореографа наступила 13 июня 2021 года.
О кончине Чапкиса стало известно в воскресенье вечером из близкого окружения Григория Николаевича. Печальную весть сообщил его сын в Instagram.
Легендарный балетмейстер, народный артист Украины, лауреат 3-х международных конкурсов, многолетний судья шоу “Танцы со звездами” 24 февраля отметил 91 день рождения.
Здоровье украинского короля танца сильно пошатнулось в конце декабря – в клинику он попал с двусторонним воспалением легких. Перед самым Новым годом Чапкиса выписали, однако накануне Рождества снова госпитализировали и направили в “Феофанию”, где хореограф находился до 12 января. А уже 9 февраля Григорий Николаевич снова оказался в больнице в реанимации из-за осложнений после болезни.
Несмотря на свой почтенный возраст, именитый хореограф не оставлял практику и продолжал блистать на сцене.
ОН ГОВОРИЛ: "Я БУДУ ЖИТЬ, ПОКА БУДУ ТАНЦЕВАТЬ"......
Выражаю соболезнования родным и близким Григория Чапкиса.
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