ПРОЩАЙТЕ, МАСТЕР!!!

Григорий Чапкис умер в Киеве в возрасте 91 год.

Смерть знаменитого танцора и хореографа наступила 13 июня 2021 года.

О кончине Чапкиса стало известно в воскресенье вечером из близкого окружения Григория Николаевича. Печальную весть сообщил его сын в Instagram.

Легендарный балетмейстер, народный артист Украины, лауреат 3-х международных конкурсов, многолетний судья шоу “Танцы со звездами” 24 февраля отметил 91 день рождения.

Видео дня

Здоровье украинского короля танца сильно пошатнулось в конце декабря – в клинику он попал с двусторонним воспалением легких. Перед самым Новым годом Чапкиса выписали, однако накануне Рождества снова госпитализировали и направили в “Феофанию”, где хореограф находился до 12 января. А уже 9 февраля Григорий Николаевич снова оказался в больнице в реанимации из-за осложнений после болезни.

Несмотря на свой почтенный возраст, именитый хореограф не оставлял практику и продолжал блистать на сцене.

ОН ГОВОРИЛ: "Я БУДУ ЖИТЬ, ПОКА БУДУ ТАНЦЕВАТЬ"......

Выражаю соболезнования родным и близким Григория Чапкиса.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.