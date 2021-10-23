Welboy после хита 'Гуси' выпустил новый клип и собрал полмиллиона просмотров за день. Видео

Украинский певец и участник музыкального шоу "Х-Фактор" Wellboy (Антон Вельбой) выпустил новый клип на песню "Вишни". Видео за 1 день набрало почти 600 000 просмотров и оказалось на 1 месте в рубрике "Тренды".

Фанаты 21-летнего исполнителя предсказывают композиции большой успех, а сам Антон называет ее настоящим "разрывом". Артист привлек к съемкам бабушек, много вишневого компота и даже традиционные вареники (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По авторской задумке, хит должен попасть в душу, но не надоесть слушателям. Wellboy поет не об обычных ягодах, а о настойчивости в достижении целей.

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"Я подбросил вишню в небо, не попал в рот" – это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшеная вишня не попадет в рот", – объясняет певец.

В клипе использовано много украинской символики, отсылок к традициям и молодежный сленг. Время от времени Вельбой играет за компьютерного персонажа, который ловит спелые плоды с деревьев, ест и танцует.

Коротко о звезде:

Антон Вельбой родился 9 июня 2000 года в Ахтырском районе Сумской области. В 2019 году принял участие в телевизионном шоу "Х-Фактор", где занял 3 место. Известен благодаря хиту "Гуси", который в июне 2021 набрал 10 млн просмотров.

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