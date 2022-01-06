Wellboy, Alina Pash и другие. Стали известны первые участники Нацотбора на Евровидение-2022
Подача заявок на национальный отбор "Евровидения-2022" стартовала в декабре 2021-го, и уже стали известны имена первых 14 участников конкурса. Отечественные вокалисты будут бороться за победу и возможность представлять Украину на 66-й международной песенной битве, финал которой состоится 14 мая в Турине (Италия).
Об этом эксклюзивно сообщило издание MUZVAR. В список попали Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA и другие.
Известно, что оргкомитет нацотбора лично обратился к актрисе и певице Анне Тринчер, а также музыканту LAUD с предложением поучаствовать в состязании. 20-летняя артистка сразу же отказалась, а вот опытный конкурсант пообещал дать ответ позже.
Wellboy
21-летний исполнитель хитов "Гуси" и "Вишні" стремительно ворвался на украинскую сцену в 2021 году. Трек, который певец представит на конкурсе, еще в разработке.
Alina Pash
Рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор" официально не подтвердила свое участие в отборе, однако инсайдеры сообщают, что она уже готовит уникальный и необычный материал для жюри и зрителей.
ROXOLANA
Вокалистка участвовала в шоу "Голос країни-9". 21 января она обещает представить веселую и динамичную композицию Girlzzzz, с которой будет бороться за победу.
Нurtom
Музыкальная группа из парней-лириков представит сингл "Собор" из одноименного альбома, который они выпустили в декабре.
GORIM!
За необычным псевдонимом прячется харьковчанин Виктор Никифоров. Зрители могут помнить его по участию в седьмом сезоне "Голос країни". На сцене нацотбора планирует исполнить песню под названием Neverending.
Michael Soul
Эпатажный вокалист из Беларуси, который проживает в Украине, планирует удивить жюри сразу тремя песнями. Какую они выберут – не знает даже сам музыкант.
LAURA MARTI
34-летняя певица и композитор из Харькова уже написала и опубликовала песню, с которой будет участвовать в конкурсе. Необычный сингл на украинском языке под названием "Незалежна" может покорить судей этническими мотивами.
SOWA
Начинающая артистка написала песню Free Love, которую представит на нацотборе, за 7 дней. Она рассказала, что ее трек о свободе в любви и жизни в целом.
ТОНКА
А эту группу-участницу представляет "Мастерская" Ивана Дорна. Неординарные музыканты работают вместе с 2018 года. Они наверняка подготовят что-то необычное, впрочем, как и другие современные артисты.
Nazar YA
Певец давно мечтал о "Евровидении", поэтому подготовил для участия в нацотборе сразу две песни. Он надеется подкупить жюри танцевальными проигрышами и динамикой.
Cloudless
Коллектив молодых парней уже не первый раз будет штурмовать сцену национального отбора. Недавно в группу вернулся солист Юрий Каналош. Композицию-участницу обещают презентовать в ближайшие дни.
София Иванько
Юная София представляла Украину на детском "Евровидении" в 2019 году, где заняла 15 место из 19-ти. На этот раз вокалистка настроена решительнее. В отборочном туре она исполнит свой трек Casinо.
Eria
Украинка на протяжении года готовилась к участию в национальном отборе, поэтому настроена на победу в финале. Премьеру песни MAVKA исполнительница запланировала на середину января.
IDXO
Даниил Миликовский родом из Донецка – электро и поп-исполнитель. Музыкант подготовил ритмичный трек CBY.
Как писал OBOZREVATEL, национальный отбор на "Евровидение-2022" пройдет в Украине в обновленном формате. В этот раз в прямом эфире зрители смогут наблюдать только за финалом, тогда как в прошлые годы транслировались также два полуфинала.