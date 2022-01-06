Wellboy, Alina Pash и другие. Стали известны первые участники Нацотбора на Евровидение-2022

Подача заявок на национальный отбор "Евровидения-2022" стартовала в декабре 2021-го, и уже стали известны имена первых 14 участников конкурса. Отечественные вокалисты будут бороться за победу и возможность представлять Украину на 66-й международной песенной битве, финал которой состоится 14 мая в Турине (Италия).

Об этом эксклюзивно сообщило издание MUZVAR. В список попали Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA и другие.

Известно, что оргкомитет нацотбора лично обратился к актрисе и певице Анне Тринчер, а также музыканту LAUD с предложением поучаствовать в состязании. 20-летняя артистка сразу же отказалась, а вот опытный конкурсант пообещал дать ответ позже.

Wellboy

21-летний исполнитель хитов "Гуси" и "Вишні" стремительно ворвался на украинскую сцену в 2021 году. Трек, который певец представит на конкурсе, еще в разработке.

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Alina Pash

Рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор" официально не подтвердила свое участие в отборе, однако инсайдеры сообщают, что она уже готовит уникальный и необычный материал для жюри и зрителей.

ROXOLANA

Вокалистка участвовала в шоу "Голос країни-9". 21 января она обещает представить веселую и динамичную композицию Girlzzzz, с которой будет бороться за победу.

Нurtom

Музыкальная группа из парней-лириков представит сингл "Собор" из одноименного альбома, который они выпустили в декабре.

GORIM!

За необычным псевдонимом прячется харьковчанин Виктор Никифоров. Зрители могут помнить его по участию в седьмом сезоне "Голос країни". На сцене нацотбора планирует исполнить песню под названием Neverending.

Michael Soul

Эпатажный вокалист из Беларуси, который проживает в Украине, планирует удивить жюри сразу тремя песнями. Какую они выберут – не знает даже сам музыкант.

LAURA MARTI

34-летняя певица и композитор из Харькова уже написала и опубликовала песню, с которой будет участвовать в конкурсе. Необычный сингл на украинском языке под названием "Незалежна" может покорить судей этническими мотивами.

SOWA

Начинающая артистка написала песню Free Love, которую представит на нацотборе, за 7 дней. Она рассказала, что ее трек о свободе в любви и жизни в целом.

ТОНКА

А эту группу-участницу представляет "Мастерская" Ивана Дорна. Неординарные музыканты работают вместе с 2018 года. Они наверняка подготовят что-то необычное, впрочем, как и другие современные артисты.

Nazar YA

Певец давно мечтал о "Евровидении", поэтому подготовил для участия в нацотборе сразу две песни. Он надеется подкупить жюри танцевальными проигрышами и динамикой.

Cloudless

Коллектив молодых парней уже не первый раз будет штурмовать сцену национального отбора. Недавно в группу вернулся солист Юрий Каналош. Композицию-участницу обещают презентовать в ближайшие дни.

София Иванько

Юная София представляла Украину на детском "Евровидении" в 2019 году, где заняла 15 место из 19-ти. На этот раз вокалистка настроена решительнее. В отборочном туре она исполнит свой трек Casinо.

Eria

Украинка на протяжении года готовилась к участию в национальном отборе, поэтому настроена на победу в финале. Премьеру песни MAVKA исполнительница запланировала на середину января.

IDXO

Даниил Миликовский родом из Донецка – электро и поп-исполнитель. Музыкант подготовил ритмичный трек CBY.

Как писал OBOZREVATEL, национальный отбор на "Евровидение-2022" пройдет в Украине в обновленном формате. В этот раз в прямом эфире зрители смогут наблюдать только за финалом, тогда как в прошлые годы транслировались также два полуфинала.