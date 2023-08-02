Взяли оружие в руки: мужчины-модели, которые променяли подиумы на защиту Украины. Фото

С 24 февраля 2022-го, когда Россия пришла на украинские земли с полномасштабной войной, тысячи женщин и мужчин отправились в военкоматы, чтобы встать на защиту Украины. На передовой оказались и люди из творческих профессий, среди которых певцы, танцовщики, стилисты, стендаперы, фотографы и дизайнеры.

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Представители фэшн-индустрии также вместо подиума пошли с оружием отбивать врага. OBOZREVATEL рассказывает о мужчинах-моделях, воюющих на фронте.

Назар Грабар

Танцовщик, манекенщик и фотомодель Назар Грабар имеет широкую аудиторию поклонников в соцсетях. В его Instagram 115 тысяч подписчиков, а в TikTok – 245 тысяч. Популярность Грабар получил благодаря съемкам в шоу "Танцуют все" и клипах известных украинских селебрити, а именно группы "Время и Стекло" и певицы Светланы Лободы.

Когда началось полномасштабное вторжение – блогер ушел на фронт и зимой 2022-го получил ранение. Его родной брат тоже был военным и погиб на войне.

"Пока одни жалуются и выставляют себя жертвами ситуации, другие просто выполняют свой долг", – написал однажды Назар в своем Instagram.

Лев Улесов

Один из популярнейших украинских мужчин-моделей Лев Улесов покорил мировые подиумы еще в 17 лет. Парень ходил в модных нарядах от BOSS, Dolce&Gabbana, Lacoste и Givenchy. В 2019 году он закрывал показ Prada на Неделе моды в Милане. Сейчас 21-летний Лев работает парамедиком и эвакуирует раненых солдат.

"Я пошел на войну, потому что это мой долг как мужчины. Я должен защищать свою семью и дом", – поделился Улесов в Instagram.

Сергей Какула

Манекенщик Сергей Какула ранее сотрудничал с такими известными брендами как Lacoste, Riot Division, Ruslan Baginskiy, Stone Island, Saucony. С началом войны, он решил защищать Родину и находится в составе Национальной гвардии.

"Украина – мой дом", – подписал свое фото в соцсетях солдат Какула.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о звездах Голливуда, посетивших Украину во время войны. Знаменитости приехали, чтобы выразить свою поддержку украинскому народу.

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