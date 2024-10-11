Актриса Екатерина Кузнецова, которая работала в России, рассказала о судьбе своего имущества в Москве

Известная украинская актриса Катя Кузнецова 14 лет жила и работала в РФ, но в феврале 2022 разорвала с ней все связи с этой страной. Артистка рассказала, как удалось увезти оттуда самое ценное, когда приняла решение, что в Россию не вернется.

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По словам Екатерины, ее личные вещи перевозили за границу друзья, а квартира, приобретенная в свое время в Москве, сейчас находится в процессе продажи. Самое ценное – домашних животных – привез из России любимый актрисы. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Страшный день 24 февраля 2002 года застал Екатерину Кузнецову в Испании, куда уехала с любимым в отпуск. Тогда актриса приняла решение, что в Россию не вернется.

"В отпуск взял с собой чемодан с тремя платьями и двумя купальниками. С моими котами (а у меня их – два) осталась подруга, – рассказывает артистка. – Когда поняла, что не вернусь, начала просить друзей – своих и уезжавших из страны мужа привозить мои вещи. И понемногу я их собрала. Параллельно продавала технику из квартиры, конечно, совсем не по той цене, которую стоили. Велосипед, самокат, чайники, тостеры – все разобрали. Продажа квартиры тоже в процессе".

Актриса рассказала, как удалось вывезти из России ее животных, которых обожает: "Весной 2022 мужчина меня спросил: "А что бы ты хотела на свой день рождения?". Я расплакалась: "Хочу забрать кошек, машину и свою постель". Он говорит: "Хорошо, поеду". И он это сделал, думаете? Я прилетела их встречать в Варшаву. А потом мы с мужем погрузили своих кошек в машину и преодолели 4700 километров на автомобиле и 9 часов паромом. Столько занимает дорога от Польши до Тенерифе".

Сейчас актриса живет с любимым в Испании и приезжает в Украину на съемки.

"Иногда меня переполняют болезненные ощущения, потому что не понимаю, где мой дом, – признается актриса. – Как будто, с одной стороны, это классно, что находишься в постоянном движении, а с другой – не можешь понять, где заземляешься. Я человек, который может создать уют где угодно. И, конечно, мы его там создали. Но чувствую ли я себя дома? Нет. Это другая страна и менталитет. Однако, безусловно, благодарная уголку, приютившего в трудные времена, загнездил".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Любава Грешнова, тоже много работавшая в РФ, рассказала нам в интервью, что когда убегала из Москвы с мужем и сыном, прямо посреди улицы оставила свою машину. А в арендованном жилье – личные вещи.

Полное интервью с Екатериной Кузнецовой читайте на OBOZ.UA в субботу, 11 октября.

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