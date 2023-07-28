'Взрослые дяди в студии обсуждают, что я не на фронте': Jerry Heil обиделась на известного ведущего из-за критики ее обучения в США

Популярная украинская исполнительница Jerry Heil, которая учится в Беркли на композиторском отделении, обиделась на ведущего канала "Исландия" из-за критики ее выбора. В студии политтехнолог и блогер Владимир Петров захейтил звезду, на что артистка ему публично ответила.

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Певицу удивило, почему два "взрослых дяди в студии обсуждают, что она не на фронте". В своем Telegram-канале знаменитость заявила, что ей смешно смотреть на них (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Многие люди возвращаются. Jerry Heil, которая выехала в первые дни и потом рассказывала: "Пожалуйста, отпустите на Пасху." Она стояла посреди Лос-Анджелеса и лила слезы, что она очень хочет домой на Пасху, но не может, потому что она в Штатах", – сказал Владимир Петров.

Ведущий добавил, что артистка "уже появилась" на разных шоу и призвал оставлять под проектами, где снималась звезда, комментарии. Он заявил, что выехавшие из Украины исполнители начали возвращаться домой, потому что в США и Европе их никто не знает.

Певица не смогла проигнорировать Петрова и объяснила, что в США получает знания, и часто возвращается в Украину.

"Это просто смешно. Взрослые дяди в студии обсуждают, что я не на фронте, а в Штатах скучаю по государству. А за это стыдно должно быть? А ничего, что я получаю знания и постоянно возвращаюсь домой?" – спросила Jerry Heil.

Напомним, что, по словам исполнительницы, она подала заявку на вступление в Беркли еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но ответ получила только в апреле 2022 года. Артистка воспользовалась возможностью и поступила в престижный колледж.

В городе Бостон звезда планирует жить 4 года, пока не закончит обучение. Периодически он возвращается в Украину. Артистка хочет научиться писать музыку к фильмам.

Как писал OBOZREVATEL, певица недавно пожаловалась, что ее продолжает преследовать неадекват из России, который в начале 2022 года приехал во Львов из Иркутска.

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