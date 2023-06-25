Jerry Heil преследует неадекват из России, который в начале 2022 года приехал во Львов из Иркутска: что он пишет

Украинская певица Яна Шемаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, пожаловалась, что ее продолжает преследовать неадекват из России, который в начале 2022 года приехал во Львов из Иркутска. Сталкер донимает звезду онлайн и офлайн.

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В частности, россиянин заваливает сообщениями преподавателя певицы и требует от него удалить все посты с украинкой. Об этом Яна Шемаева рассказала в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это он написал моему преподавателю. Накручивает и скручивает мне подписки во всех соцсетях. До войны из Иркутска приехал во Львов. Наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась", – написала исполнительница и попросила совет у подписчиков.

В чате россиянин угрожал преподавателю Jerry Heil, что заблокирует его аккаунт, если там будет контент с украинской певицей. Представляясь, неадекват заявил, что он – "ваша тень".

Напомним, что впервые звезда начала бить тревогу в начале 2022 года, когда россиянин приехал из РФ в Украину. Сталкер явился на фан-встречу и представился Иваном. До этого он больше года писал ей непристойности сексуального характера.

Тогда артистка обратилась к правоохранителям, но полицейские только посмеялись. Они начали оправдывать россиянина и предлагать певице поговорить с ним.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Яна Шемаева рассказала, как сильно пострадал во время полномасштабной войны ее родной Васильков. Все это время родители оставались там, хотя звездная дочь регулярно уговаривала их уехать.

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