'Вывезла мужа и не стесняется!' Юлия Санина ответила на упреки украинцев из-за фото с отдыха

Украинская певица Юлия Санина столкнулась с упреками в свой адрес из-за того, что отправилась на зимний отдых за границу с мужем и сыном. Вокалистка группы The Hardkiss не оставила нападки без ответа.

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В частности, Санина показала в своем Instagram живописные фотографии с горнолыжного курорта. Это вызвало недовольство украинцев, которые обвинили артистку в том, что та вывезла супруга призывного возраста из страны в разгар войны.

На одном из снимков певица и Валерий Бебко, который является гитаристом The Hardkiss, позировали в лыжных масках на живописном склоне.

"Как круто, когда женщина имела возможность вывезти мужа из воюющей страны и не стесняется этого ни она, ни он", – написал один из пользователей.

Также артистке заявили, что она допустила ошибку. По мнению пользователей, сейчас градус напряженности в обществе является настолько высоким, что подобными действиями она может "обнулить свою карьеру" в Украине.

В ответ Санина опровергла слухи в социальных сетях о том, что ее супруг живет за границей, пока продолжается война.

"Никто никого не вывозил, – отрезала певица. – Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения".

Нашлись и те, кто заступился за звездную семью. Поклонники музыкального коллектива ответили, что публичные и не публичные люди, уплатившие налоги и участвовавшие в масштабных сборах для поддержки ВСУ, имеют право радоваться жизни и отдохнуть в отпуске.

Ранее OBOZ.UA писал, что группа The Hardkiss отменила свой концерт в НСК "Олимпийский" и взяла гастрольную паузу.

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