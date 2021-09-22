'Выступлений не будет': украинские звезды высказались насчет локдауна

С 23 сентября на всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности. Таким образом это может привести к тому, что в нашей стране снова введут локдаун. Несмотря на это, украинские знаменитости планируют и дальше заниматься своим творчеством, но вот концерты могут отменить.

OBOZREVATEL пообщался с украинскими звездами и расскажет, как они будут работать во время возможного локдауна. Подробней об этом – читайте далее в эксклюзивном материале.

Несмотря на возможный локдаун в Украине, музыканты группы "Океан Эльзы" будут продолжать работать в студии над новыми композициями и альбомами.

"Если введут локдаун, то мы продолжим работать, как и в случае, если не введут. Будем работать в студии над новым альбомом, песнями. У нас на данный момент нет планов на концерты в Украине в следующем году".

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О знаменитостях: "Океан Ельзи" – украинская рок-группа. Создана 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук.

Украинский певец Александр Пономарев заявил, что для него деньги – не главное, поэтому в случае возможного локдауна он не будет организовывать концерты, так как не хочет рисковать здоровьем людей.

Исполнитель считает, что все карантинные правила нужно соблюдать.

"Если в Украине введут локдаун, то на мое творчество это не сильно повлияет, мы – музыканты – делаем все при соблюдении всех мер безопасности. Если запретят концерты, то, конечно же, моих выступлений не будет. Я не желаю, чтобы мои поклонники заболели. Мне не так сильно нужны деньги, чтобы я рисковал людьми, которым нравится мое творчество, да и в принципе любыми людьми".

О знаменитости: Александр Пономарев – украинский эстрадный певец, композитор, актер, продюсер, автор песен. Народный артист Украины.

Стоит отметить, что соблюдение ограничений "желтой" зоны карантина из-за распространения коронавируса будут контролировать правоохранительные органы так же, как это было в 2020 году. В частности, к нарушителям карантина будут применяться штрафные санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинскую певицу Олю Полякову раскритиковали в сети за концерты во время карантина. Так, артистка выступила 13 и 14 марта в Сумах и Кременчуге.