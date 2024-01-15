'Выражение лица передает все эмоции! Слава ВСУ!' Коля Серга захватил сеть фото с Залужным и Шапталой

Украинский музыкант и телеведущий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга, поделился своими впечатлениями от недавней встречи с чиновниками на Запорожском направлении. Артист имел возможность увидеться с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

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Совместное фото Сергей опубликовал на своей Instagram-странице. В сообщении звезда отметил, что встреча его очень вдохновила.

Музыкант также написал: кто думает, что он преувеличивает, рассказывая о своих впечатлениях, пусть посмотрит на лицо на фотографии. "Такое подделать невозможно", – добавил ведущий.

Пользователи сети сомнений в искренности Серги не имели, о чем и написали в комментариях:

"Выражение лица когда вы, а не к вам подходят с вопросом "Можно ли с Вами сфотографироваться?".

"Выражение лица передает все эмоции!!! Слава ВСУ!".

"Это действительно вдохновляет! Но вы Николай тоже вызываете уважение".

"Это фото вдохновляет и нас))) Завидую безумно!!!)))".

"Неожиданно довольное лицо сразу привлекло внимание))".

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