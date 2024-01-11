KOLA расплакалась во время выступления на вокзале, увидев военных: видео растрогало сеть

Популярная украинская певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, поразила сеть своим поступком и эмоциями во время одного из последних концертов. Исполнительница пела в центральном холле киевского вокзала, когда вдруг туда вошли защитники Украины. Артистка не смогла это проигнорировать, побежала к воинам и начала их обнимать.

Видео дня

Этот момент попал на видео других зрителей. Кадры распространили в TikTok, где они собрали восхищенные комментарии пользователей.

"KOLA сменила программу своего выступления, увидев, как военные зашли в зал вокзала... Невероятная девушка с искренней душой", – подписала видео его автор.

Так совпало, что звезда как раз исполняла хит "Люди", в котором есть такие строки: "Ти питав мене чи буду / Вірити в людей / Я буду, бо є люди / Що живуть задля людей / Люди мов зорі / Світять і падають / Люди мозолі / Про себе нагадують / Люди без долі / Блукають і маяться / Люди-герої / В серцях залишаються / Матінка земля / Тримається на тих / Хто віддає серця / За рідних і близьких".

Эти правдивые слова KOLA и посвятила своим главным слушателям – военным ВСУ. Поя, артистка не смогла сдержать слез. Она подходила к бойцам, обнимала их, держала за руки, продолжая сквозь слезы петь.

На видео в TikTok, которое на момент написания новости просмотрели более 1,3 миллиона раз, наткнулась и сама KOLA. В комментариях она оставила: "Спасибо, что сняла этот момент. И простите, что расплакалась и не совсем хорошо спела… это было тяжело!"

Между тем другие комментаторы признаются, что и сами не смогли обуздать эмоций во время просмотра видео, и расплакались вместе с певицей. Так, интернет-пользователи пишут: "Вот такое должно быть отношение! KOLA, спасибо!", "Такое уважение к военным должно быть у каждого, это невероятно, я плачу", "Видно искренность и проницательность. Такова должна быть поддержка от нас всех ", "Просто до слез. Вот такое должно быть отношение к нашим защитникам... надо брать пример", "Какие же наши воины красавцы", "Она всегда на концертах когда поет, то со слезами на глазах", "Я тоже не сдержала слез".

Как писал OBOZ.UA ранее, KOLA в соавторстве с поэтом и военнослужащим ВСУ Павлом Вышебабой выпустила новую песню "Шлях", основой которой стала трогательная история любви между военным и девушкой на линии фронта. Композиция довела слушателей до слез.

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