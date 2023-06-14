'Выбирают, где им выгоднее': Кондратюк жестко 'прошелся' по Лорак и Повалий, объяснив их позицию. Видео

Украинский продюсер Игорь Кондратюк уверен, что певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые еще давно выбрали сторону России, а с началом войны поддержали страну-агрессора, не любят никого кроме себя. По его словам, им наплевать даже на свои семьи, ведь главное для этих вокалисток – выгода и собственный комфорт.

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В интервью "Украинской правде" телеведущий прокомментировал поведение изменщиц, объяснив, почему они не встали на защиту Украины с началом полномасштабного вторжения. Он также до сих пор не понимает, почему всех предателей нельзя лишить званий "заслуженных" и "народных" артистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это может говорить о том, что им все до задницы: Украина, убитые украинцы, уничтоженные города. Боюсь, что им и россияне до задницы. Им вообще все до задницы. Им дети их до задницы, их мамы. Все что есть на свете. Вот такие люди", – высказался Кондратюк.

Он отметил, Таисия Повалий вряд ли сейчас живет в России. Вероятнее всего, 58-летняя артистка обустроилась в одной из стран Европы. Куек продюсер считает только куклой, которую природа наградила голосом.

"Они все прекрасно понимают. Просто дальше они выбирают, где им выгоднее, как им выгоднее. И пока к ним не придут и их не выгонят грязными тряпками, как коллаборанток, то они там будут. Кстати, я не уверен, что Повалий сейчас в России.... Им все до задницы. Ей все до задницы этой Каролине. Она никого не любит. У нее нет души, сердца. Она просто кукла с голосом", – "прошелся" по путинисткам украинский шоумен.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Игорь Кондратюк неожиданно вступился за Влада Яму, который проживает с семьей в США. Телеведущий не осуждает решение танцора, так как тот старается помогать ВСУ и украинцам.

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