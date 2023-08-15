Вы будете удивлены: семь знаменитостей, которые никогда не делали пластических операций. Фото

Голливудские звезды первыми начинают бороться с признаками старения, чтобы как можно дольше продлить свою молодость. Они прибегают к инъекциям красоты, покупают драгоценную косметику и ложатся под нож пластических хирургов.

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Впрочем, некоторые звездные красотки категорически против пластики и откровенно об этом заявляют. OBOZREVATEL рассказывает о селебрити, которые никогда не делали пластические операции.

Ева Лонгория

Звезда кино и телеведущая Ева Лонгория заявляла неоднократно, что не делала пластику и не боится старости. В свои 48 лет она непревзойденно выглядит, а все благодаря спорту и правильной диете.

"Я ассоциирую старение с мудростью, опытом и зрелостью. Я связываю это с позитивом и ни в коем случае не говорю, что это начало конца", – делится знаменитость в интервью Prevention.

Сара Джессика Паркер

Актриса Сара Джессика Паркер также не поддерживает хирургические вмешательства без вынужденных причин. Звезда редко красит седину, не колет ботокс, но это не мешает ей быть секс-символом для миллионов поклонников.

"Как хорошо чувствовать себя собой – это то, о чем я долго думала, больше чем о красоте или старении. Я принимаю себя и не могу ничего с этим поделать", – рассказала Паркер в интервью Bustle.

Холли Берри

Актриса Холли Берри часто появляется в сети без макияжа и укладки. Она стала звездой кино очень молодой и с тех пор мало изменилась. Однако Берри не делала пластику и строго высказывается против этого.

"Это почти как наркотик, который люди пытаются тебе подсовывать. Когда я вижу, что все вокруг делают это, бывают моменты, когда думаю, чтобы выжить в этом бизнесе, нужно делать то же самое. Впрочем, мне это не приходит в голову, даже если кто-то постоянно это предлагает", – сказала звезда в интервью Yahoo Beauty.

Джиджи Хадид

Супермодель Джиджи Хадид всегда открещивается от слухов о том, что меняла свою внешность с помощью пластики. Девушка объясняет трансформацию своего лица изменениями техник макияжа.

"Каждый может делать то, что ему нравится, что делает его счастливым, помогает чувствовать себя комфортнее и красивее. Лично меня пластика пугает. Я слишком люблю все контролировать и думаю: "А что, если что-нибудь пойдет не так?"", – поделилась размышлениями Хадид с Vogue.

Дрю Бэрримор

Актриса и телеведущая Дрю Бэрримор поддерживает естественные перемены и против того, чтобы вмешиваться в нормальные процессы, происходящие в ее теле.

"Я не хочу бороться с природой. Я воспитываю двух дочерей, и мы выросли в индустрии, где все стремились пить из фонтана молодости, а я никогда на это не подписывалась. Старение – это безопасно и здорово", – заявила Берримор в своем авторском шоу.

Сальма Хайек

Актриса Сальма Хайек страдала от слухов о том, что она так красива благодаря пластической хирургии. Знаменитость не верит в инъекционную косметологию и пластику, потому что с годами внешность будет выглядеть ужасающе.

"Ваше лицо не двигается, если там есть ботокс. Инъекции придется делать всю жизнь, каждый раз все больше и больше. Я не смотрю на вещи краткосрочно, а думаю о долголетии", – рассказала в комментарии Instyle 56-летняя актриса.

Кристен Стюарт

Актриса Кристен Стюарт убеждена, что никогда не сделает пластику. 33-летняя звезда любит экспериментировать с внешностью через макияж или прически, но не через инъекции или хирургию.

"Меня пугает сама мысль о том, чтобы что-то делать. И, возможно, это очень высокомерно, но я не хочу ничего в себе менять. Я думаю, что женщины, которые это делают, безумны. Это вандализм", – ответила на вопрос Harpers Bazaar о пластике Стюарт.

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