Вы будете удивлены: семь знаменитостей, которые никогда не делали пластических операций. Фото
Голливудские звезды первыми начинают бороться с признаками старения, чтобы как можно дольше продлить свою молодость. Они прибегают к инъекциям красоты, покупают драгоценную косметику и ложатся под нож пластических хирургов.
Впрочем, некоторые звездные красотки категорически против пластики и откровенно об этом заявляют. OBOZREVATEL рассказывает о селебрити, которые никогда не делали пластические операции.
- Ева Лонгория
Звезда кино и телеведущая Ева Лонгория заявляла неоднократно, что не делала пластику и не боится старости. В свои 48 лет она непревзойденно выглядит, а все благодаря спорту и правильной диете.
"Я ассоциирую старение с мудростью, опытом и зрелостью. Я связываю это с позитивом и ни в коем случае не говорю, что это начало конца", – делится знаменитость в интервью Prevention.
- Сара Джессика Паркер
Актриса Сара Джессика Паркер также не поддерживает хирургические вмешательства без вынужденных причин. Звезда редко красит седину, не колет ботокс, но это не мешает ей быть секс-символом для миллионов поклонников.
"Как хорошо чувствовать себя собой – это то, о чем я долго думала, больше чем о красоте или старении. Я принимаю себя и не могу ничего с этим поделать", – рассказала Паркер в интервью Bustle.
- Холли Берри
Актриса Холли Берри часто появляется в сети без макияжа и укладки. Она стала звездой кино очень молодой и с тех пор мало изменилась. Однако Берри не делала пластику и строго высказывается против этого.
"Это почти как наркотик, который люди пытаются тебе подсовывать. Когда я вижу, что все вокруг делают это, бывают моменты, когда думаю, чтобы выжить в этом бизнесе, нужно делать то же самое. Впрочем, мне это не приходит в голову, даже если кто-то постоянно это предлагает", – сказала звезда в интервью Yahoo Beauty.
- Джиджи Хадид
Супермодель Джиджи Хадид всегда открещивается от слухов о том, что меняла свою внешность с помощью пластики. Девушка объясняет трансформацию своего лица изменениями техник макияжа.
"Каждый может делать то, что ему нравится, что делает его счастливым, помогает чувствовать себя комфортнее и красивее. Лично меня пластика пугает. Я слишком люблю все контролировать и думаю: "А что, если что-нибудь пойдет не так?"", – поделилась размышлениями Хадид с Vogue.
- Дрю Бэрримор
Актриса и телеведущая Дрю Бэрримор поддерживает естественные перемены и против того, чтобы вмешиваться в нормальные процессы, происходящие в ее теле.
"Я не хочу бороться с природой. Я воспитываю двух дочерей, и мы выросли в индустрии, где все стремились пить из фонтана молодости, а я никогда на это не подписывалась. Старение – это безопасно и здорово", – заявила Берримор в своем авторском шоу.
- Сальма Хайек
Актриса Сальма Хайек страдала от слухов о том, что она так красива благодаря пластической хирургии. Знаменитость не верит в инъекционную косметологию и пластику, потому что с годами внешность будет выглядеть ужасающе.
"Ваше лицо не двигается, если там есть ботокс. Инъекции придется делать всю жизнь, каждый раз все больше и больше. Я не смотрю на вещи краткосрочно, а думаю о долголетии", – рассказала в комментарии Instyle 56-летняя актриса.
- Кристен Стюарт
Актриса Кристен Стюарт убеждена, что никогда не сделает пластику. 33-летняя звезда любит экспериментировать с внешностью через макияж или прически, но не через инъекции или хирургию.
"Меня пугает сама мысль о том, чтобы что-то делать. И, возможно, это очень высокомерно, но я не хочу ничего в себе менять. Я думаю, что женщины, которые это делают, безумны. Это вандализм", – ответила на вопрос Harpers Bazaar о пластике Стюарт.
Ранее OBOZREVATEL писал об оттенках волос, которые молодят на 20 лет. Новая прическа может заменить пластику.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!