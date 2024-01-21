'Всюду кричат, что Россия гуд!' Актриса Анастасия Цымбалару пожаловалась на угрозы российских туристов в Египте

Популярная украинская актриса Анастасия Цымбалару отправилась на отдых в Шарм-эш-Шейх, Египет. Этот отпуск был запланирован еще на 26 февраля 2022 года, но по понятным причинам был отменен. Потраченные деньги за тур, включая билеты и проживание в отеле, тогда не вернули, но позволили отсрочить приезд. Знаменитость так и сделала. Впрочем, отдохнуть нормально не удалось из-за большого наплыва неадекватных туристов из страны-террористки России.

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О неприятном опыте встречи россиян в Египте Цымбалару рассказала в своих InstaStories. Что интересно и вместе с тем очевидно, соцсеть постоянно удаляет рассказы звезды о гражданах государства-агрессорки.

Так, сначала звезда сериала "Женский доктор" поделилась: "Отдыхать" уже просто невозможно. Нашествие русни такое, что хочется поубивать... Вонючее, пьяное быдло. Зашла в туалет, стоят уже в 11 утра в ж*пу пьяные россияне, кричащие "раша гуд". Я эмоций не скрывала, но от этого физически хочется блевать. Постоянно приходят, пытаются "кадрить". Такая мерзость. Короче, хр*н я еще поеду в Египет. Или нужна гостиница без этих террористов".

Цымбалару с отвращением отзывается о "любителях России-матушки", которые, по ее словам, повсюду успевают прокричать, что "Россия гуд!" Вместе с тем невоспитанные туристы словно пытаются "подружиться" с украинками. Сама же актриса решила игнорировать агрессоров, хотя иногда их поведение, как поделилась Цымбалару, перетекало в прямые угрозы.

"Персоны, которые постоянно цепляются, не понимают, когда их игнорируют, отворачиваются, говорят (на английском, украинском, потому что язык не поворачивается говорить на их "языке") нас не трогать. Вечные комментарии, проходя мимо, вчера пытались всучить нам виски, сегодня – мороженое, которое демонстрационно полетело в помойку, наконец решили сказать: "Девочки, мы за вами следим, мы вас видим!" После этого мы пошли искать лежаки в самый конец пляжа", – рассказала актриса.

Как писал OBOZ.UA, другая украинская актриса Ксения Мишина провела зимний отпуск вместе со своим 11-летним сыном Платоном в Таиланде. Эта страна, к сожалению, до сих пор популярна и среди российских курортников. Однажды кинозвезда встретила туристку из государства-террористки в магазине, и эта встреча надолго ей запомнилась. Она увидела, как россиянка общалась на людях со своей маленькой дочерью, что позволило актрисе сделать красноречивый вывод о стране-агрессоре и ее гражданах.

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