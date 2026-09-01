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ВСУ ликвидировали помощника Жириновского из мема "Сафонов, оплатить": он воевал в Украине с 2022 года

Анастасия Какун
Люди
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ВСУ ликвидировали Александра Сафонова
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Воины Вооруженных Сил Украины ликвидировали на фронте помощника бывшего лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского – Александра Сафонова. Пропагандист, который в свое время стал героем мема "Сафонов, оплатить", пополнил ряды оккупантов в 2022 году, а уже 28 августа 2026-го жестоко поплатился за решение убивать украинцев.

О его смерти сообщил экс-депутат Госдумы РФ Василий Власов в своих социальных сетях. Сторонник Кремля отметил, что Сафонов пошел на фронт добровольно, подписав контракт.

ВСУ ликвидировали Александра Сафонова

По данным российских медиа, бывший помощник Жириновского имел позывной "Дервиш". Сначала он вместе с другими оккупантами совершал террор в Константиновке Донецкой области, а позже отправился воевать в так называемую "ЛНР".

25 августа Александр Сафонов получил осколочное ранение в Луганске, из-за чего оказался в госпитале. Основной удар пришелся на бронежилет оккупанта, но несколько фрагментов боеприпаса попали ему в голову. Он провел в больнице несколько дней и даже пришел в себя, записав маме видео, в котором заверил: "с ним все будет хорошо", но его "прогноз" не оправдался.

Сафонов стал оккупантом в 2022 году

Напомним, что Александр Сафонов стал известен в сети в 2010-х годах после похода Владимира Жириновского в аптеку. Бывший лидер ЛДПР выбирал лекарства и все время передавал их помощнику со словами: "Сафонов, оплатить". Эта фраза довольно быстро стала интернет-мемом, однако самому герою вирусного ролика она не принесла особого счастья.

"Всегда хотелось принять участие в ярком событии вместе с Владимиром Вольфовичем, чтобы запомниться, но когда это произошло, я не обрадовался – надоело потом удалять сообщения. Как говорится, бойся своих желаний", – жаловался Сафонов.

Отметим, что Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Одиозного политика не стало из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на фоне тяжелой и длительной болезни.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что ВСУ ликвидировали героя известного российского мема "Плохо, плохо, неважно".

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