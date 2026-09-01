Воины Вооруженных Сил Украины ликвидировали на фронте помощника бывшего лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского – Александра Сафонова. Пропагандист, который в свое время стал героем мема "Сафонов, оплатить", пополнил ряды оккупантов в 2022 году, а уже 28 августа 2026-го жестоко поплатился за решение убивать украинцев.

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О его смерти сообщил экс-депутат Госдумы РФ Василий Власов в своих социальных сетях. Сторонник Кремля отметил, что Сафонов пошел на фронт добровольно, подписав контракт.

По данным российских медиа, бывший помощник Жириновского имел позывной "Дервиш". Сначала он вместе с другими оккупантами совершал террор в Константиновке Донецкой области, а позже отправился воевать в так называемую "ЛНР".

25 августа Александр Сафонов получил осколочное ранение в Луганске, из-за чего оказался в госпитале. Основной удар пришелся на бронежилет оккупанта, но несколько фрагментов боеприпаса попали ему в голову. Он провел в больнице несколько дней и даже пришел в себя, записав маме видео, в котором заверил: "с ним все будет хорошо", но его "прогноз" не оправдался.

Главные истории дня

Напомним, что Александр Сафонов стал известен в сети в 2010-х годах после похода Владимира Жириновского в аптеку. Бывший лидер ЛДПР выбирал лекарства и все время передавал их помощнику со словами: "Сафонов, оплатить". Эта фраза довольно быстро стала интернет-мемом, однако самому герою вирусного ролика она не принесла особого счастья.

"Всегда хотелось принять участие в ярком событии вместе с Владимиром Вольфовичем, чтобы запомниться, но когда это произошло, я не обрадовался – надоело потом удалять сообщения. Как говорится, бойся своих желаний", – жаловался Сафонов.

Отметим, что Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Одиозного политика не стало из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на фоне тяжелой и длительной болезни.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что ВСУ ликвидировали героя известного российского мема "Плохо, плохо, неважно".

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