Всемирно известный скрипач из Украины Василий Попадюк признался, как ему удалось попасть в США без документов. Эксклюзив

Всемирно известный украинский скрипач-виртуоз Василий Попадюк, проживающий в Канаде более 30 лет, поделился уникальной историей, как однажды попал в Соединенные Штаты Америки, не имея при себе действительного паспорта. По его словам, провернуть такое нереально, но украинцу повезло, потому что его узнали.

Однако, будь удача не на стороне музыканта, ситуация могла бы разрешиться крайне неприятно. Этой историей Василий Попадюк поделился в интервью OBOZ.UA.

В тот день у звезды и его группы был запланирован концерт в городе Нэшвилл, куда они отправились из Канады. Утром артист не нашел своего паспорта, что в его жизни бывало не раз.

"А их меняют здесь каждые пять лет, а старые надо как-то повредить – отрезать уголок или дыру сделать, чтобы было понятно, что он не действителен. Ну я взял этот обрезанный паспорт и поехал. А в аэропорту Торонто есть терминал, который обслуживает только те рейсы, которые летят в США. Там и таможня", – объяснил артист.

Он отправился к сотруднику аэропорта на свой страх и риск, чтобы объяснить ситуацию, но на звезду посмотрели, как на "инопланетянина".

"Потом говорит: "У тебя три варианта. Первый – едешь домой и ищешь паспорт. Второй – мы тебя арестовываем, платишь большой штраф. А третий – что-нибудь придумаем. Тем временем все мои коллеги уже прошли контроль, а меня – в сторону. Попал в отстойник с талибами какими-то. Сижу, жду. Тут вызывают, говорят: "Ты счастливчик! Наш руководитель видел тебя на фестивалях, у него девушка – украинка. Поэтому сейчас выпишем справку, что ты потерял документ на территории аэропорта", – рассказал скрипач.

С этим документом звезду пропустили через границу, и по дороге обратно у него тоже не возникло проблем.

"Попасть в США без документов – это нереально, а мне удалось", – резюмировал артист.

Читайте полное интервью с Василием Попадюком 23 марта на сайте OBOZ.UA.

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