Всемирно известный композитор Ханс Циммер прервал свой концерт, чтобы показать играющего под звуки сирен во Львове пианиста. Видео

Всемирно известный композитор Ханс Циммер прервал живой концерт в Лондоне, чтобы показать видео украинского пианиста из Львова. Украинский музыкант играл на инструменте на фоне сирены о воздушной тревоге.

Речь идет о пианисте известном под ником alexpian_official. На своей странице Instagram он показал обращение Циммера и соответствующий фрагмент с его концерта 25 марта в рамках тура Hans Zimmer Live (чтобы посмотреть видео, докскролльте до конца страницы).

Кинокомпозитор остановил концерт и сказал: "Обычно мы играем последней композицию Time, но хочу показать вам ее другую версию, которая играет в других условиях. Моя дочь нашла это видео в Instagram", – сказал Циммер зрителям.

Видео дня

На экран лондонской O2 Arena вывели видео львовского пианиста. Он выложил его три дня назад с подписью: "Мой внутренний протест против сирен, бомб, убийств, войны".

"Как нам повезло, что мы можем слушать это без сирен и без бомб", – сказал Циммер.

Сам Алекс поблагодарил в сети известного композитора за поддержку Украины в войне, которую против нашего государства начала Россия.

"Я очень благодарен семье Циммер за привлечение внимания к войне в моем государстве. Я радуюсь, что своим ремеслом делаю большой вклад на информационном фронте, чтобы больше людей знали правду и протестовали против агрессивной, преступной России. Музыка объединяет", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский телеканал "TVP" покажет международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины "Save Ukraine – #StopWar" в воскресенье, 27 марта, в 18:30 по киевскому времени. Мероприятие будут ретранслировать более 20 стран мира.

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