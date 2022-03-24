Польский телеканал покажет благотворительный концерт в поддержку Украины: где смотреть

Польский телеканал "TVP" покажет международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины "Save Ukraine – #StopWar" в воскресенье, 27 марта, в 18:30 по киевскому времени. Мероприятие будут ретранслировать более 20 стран мира.

Об этом говорится на официальном сайте "Save Ukraine" телеканала 1+1. В концерте-марафоне в поддержку Украины, который будут вести Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина, примут участие музыканты, артисты, общественные деятели, лидеры мнений, актеры, спортсмены, волонтеры со всего мира (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Среди известных групп – Imagine Dragons, победители "Евровидения" Salvador Sobral и Netta. Из украинских исполнителей выступят – группы ДахаБраха, THE HARDKISS, певицы Руслана, Jamala, Go_A, , Alyona Alyona, певец MONATIK и другие.

Отмечается, что средства для решения гуманитарных проблем будут собраны до, во время и после трансляции.

"Save Ukraine. #StopWar – это проект, направленный на то, чтобы обратиться к миллиону людей по всему миру, чтобы помочь украинцам пережить войну и победить в ней. Ведь добро всегда побеждает!", – говорится на сайте.

Ключевые месседжи проекта – #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.

Посмотреть марафон можно на телеканалах 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Украина, Интер, Рада, UA: Перший, ТЕТ, Новый, М1, НТН и К1.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Берлине прошел самый большой концерт в поддержку Украины с начала войны под названием Sound of Peace ("Звуки мира"). На нем выступили украинская певица Джамала и супруга мэра Киева Наталья Кличко. Подробнее читайте в нашем материале.

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