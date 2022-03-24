Польский телеканал покажет благотворительный концерт в поддержку Украины: где смотреть

Анна Яковлева
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Польский телеканал покажет благотворительный концерт в поддержку Украины: где смотреть
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Польский телеканал "TVP" покажет международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины "Save Ukraine – #StopWar" в воскресенье, 27 марта, в 18:30 по киевскому времени. Мероприятие будут ретранслировать более 20 стран мира.

Об этом говорится на официальном сайте "Save Ukraine" телеканала 1+1. В концерте-марафоне в поддержку Украины, который будут вести Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина, примут участие музыканты, артисты, общественные деятели, лидеры мнений, актеры, спортсмены, волонтеры со всего мира (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Афиша благотворительного концерта.
Видео дня

Среди известных групп – Imagine Dragons, победители "Евровидения" Salvador Sobral и Netta. Из украинских исполнителей выступят – группы ДахаБраха, THE HARDKISS, певицы Руслана, Jamala, Go_A, , Alyona Alyona, певец MONATIK и другие.

Отмечается, что средства для решения гуманитарных проблем будут собраны до, во время и после трансляции.

"Save Ukraine. #StopWar – это проект, направленный на то, чтобы обратиться к миллиону людей по всему миру, чтобы помочь украинцам пережить войну и победить в ней. Ведь добро всегда побеждает!", – говорится на сайте.

Ключевые месседжи проекта – #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.

Посмотреть марафон можно на телеканалах 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Украина, Интер, Рада, UA: Перший, ТЕТ, Новый, М1, НТН и К1.

Площадки, где смотреть концерт-марафон.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Берлине прошел самый большой концерт в поддержку Украины с начала войны под названием Sound of Peace ("Звуки мира"). На нем выступили украинская певица Джамала и супруга мэра Киева Наталья Кличко. Подробнее читайте в нашем материале.

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