'Всех на Евровидение, Кондратюку – 'Оскар!' Песня Горового о жизни без оккупантов стала хитом в сети

Волонтер, журналист и поэт Руслан Горовой выпустил красноречивую песню о чудесной жизни детей, если бы россияне не напали на Украину. Для съемок автор даже пригласил продюсера Игоря Кондратюка, снявшийся в роли жюри.

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Песня получила название "Якби не ка-ца-пи", и за 3 дня с публикации клипа на YouTube ее прослушали более 80 тысяч раз. Руслан Горовой позже в Facebook сообщил, что посвятил ролик своей дочери Дарусе.

"Я посвящаю это маленькое кино девочке Дарусе, нашей с Людмилой дочке, у которой сегодня день рождения. Если бы не оккупанты, то ее жизнь, как и жизнь других украинских детей, была бы совсем другой. Однако они вынуждены расти в войне. Я очень хочу победы. Я очень хочу, чтобы дети росли в мире. С днем рождения, дочка", – поздравил Руслан Горовой.

Клип был создан в стиле СССР со старым сельским клубом, шароварной одеждой, баяном и несколькими зрителями-любителями искусства. Как объяснил поэт, видеоролик был полным воспроизведением его воображения.

"С самого начала, как написалась песня, я представлял его (клип. – Ред.) именно таким, как вы увидели. Так что главное было, найти абсолютно советские народные костюмы для девушек и максимально помпезный костюм себе. С моим костюмом прекрасно справилась "Хумана" (секонд-хенд. – Ред). Более того, один из пиджаков подошел Евгению Соколову. А народные костюмы нашла и привезла Марина Парминская, за что я безгранично благодарен. Далее – место съемки. Его предложил Виталий Каменюченко. Здесь мы снимали "Воду з-під крану", и я уже немного ориентировался. Гостей в зале искали по всему миру. И нашли", – объяснил Горовой.

В частности, он признался, как сложно было уговаривать Игоря Кондратюка сыграть роль жюри. Продюсер согласился, услышав только одну фразу и решил рискнуть.

"Что касается жюри, то я очень благодарен Игорю Кондратюку, который согласился на роль с единственной ремаркой. "Ты же понимаешь, что забанят? – Что-нибудь придумаю. – Ну ок", – отметил поэт.

Участие в создании песни принимали также музыкант Евгений Соколов, певицы Марина Парминская, Лариса Гурина и Людмила Калита.

В комментариях под клипом украинцы расхвалили замысел артиста и засыпали съемочную группу и всех участников комплиментами:

"Это не просто песня, это целый фильм и незаурядный, а со стопроцентным попаданием в тему! Спасибо авторам!"

"Второй день возвращаюсь сюда, уже выучила песню наизусть. И представляю, как это поет, например, хор Веревки, а припев подхватывает весь огромный зал, стоя..."

"Браво! Третий раз слушаю! Какой крутой стеб, и в то же время все же самая правда! Через 2 месяца ее будут петь по всей стране как народную. Просто супер! И текст, и актеры, и музыка, и видеоряд!"

"Кондратюка только в конце узнала. Еще пошла погугла село Зеленовладдя... Тонко) В целом, браво!"

"Трагикомедия – самый сложный жанр. Вам удалось. Хотелось бы посмеяться, а плачется..."

"Всех на Евровидение. А Кондратюку – "Оскар".

"Капец, как классно, особенно понравился момент, как гармонист протирает платком потное лицо".

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