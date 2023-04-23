'Все женщины похожи': Остапчук впервые показал 22-летнюю возлюбленную и вызвал бурную дискуссию. Видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук долго скрывал свои новые отношения. Только после того, как стало известно, что шоумен расписался с 22-летней избранницей, он начал публиковать совместные кадры с ней. Однако не все поклонники в восторге от выбора знаменитости, многие не верят в искренность его намерений.

Видео дня

Остапчук впервые поделился в личном Instagram трогательным видео с журналисткой Екатериной Полтавской. Пара посетила свадьбу знакомых, на которой Владимир был не только гостем, но и ведущим. Возлюбленные позировали на фоне Киева, демонстрируя нежные чувства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

К слову, Екатерина первая распространила видео с партнером в Instagram-stories, после чего запостила его в профиле. Ни Остапчук, ни Полтавская не захотели писать длинных речей под роликом, оставив только эмодзи в виде красного сердца. Отметим, что они уже долгое время живут совместно, и девушка является продюсером его нового шоу.

Ведущий опубликованным видео побудил украинцев к размышлениям. Они задаются вопросами, какая эта по счету любовь у звезды, не является ли лавстори постановочной, а некоторые просят, чтобы он не разбил сердце красавице, ведь она еще совсем юная.

"Красивая пара, но надолго ли?", "Максимум год, потом у Кати еще год реабилитации у психологов", "Надеюсь, ты не разобьешь сердце этому ребенку", "Что опять? Красивая девочка, милая", "Клоун", "Все женщины похожи", "Вроде бы недавно другая была, быстро", "Ну Остапчук дает", – читаем комментарии под постом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что еще до полномасштабного вторжения Остапчук повздорил с путинистом Филиппом Киркоровым. Певец преподнес ведущему дорогостоящий подарок, который Владимир даже не открыл. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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