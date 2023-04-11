''Мне кадыровцы звонят'': Остапчук рассказал о конфликте с Киркоровым и вспомнил, что писал ему певец в начале войны

Украинский телеведущий Владимир Остапчук признался, однажды он получил в подарок от российского певца Филиппа Киркорова iPhone последней модели. Шоумен сразу рассказал об этом маме, так как пропутинский артист ранее был ее любимым исполнителем. Но ведущий так и не пользовался телефоном, забыв о нем. Узнав эту информацию, вокалист обиделся на Остапчука, а после начала войны и вовсе отправил его в бан.

Видео дня

Забавную историю Владимир рассказал в программе "Хто ти?" на YouTube-канале украинского юмориста Сергея Середы. Он вспомнил: во время прямого эфира с Олей Поляковой, звездная блондинка насмешила аудиторию историей о подарке Киркорова. Как оказалось, Филипп слышал ее диалог с Остапчуком, после чего начал писать певице в личные сообщения.

"Прошло полгода, начался карантин. Мы никогда с ним в жизни не виделись. Последний раз в 2021 году летом увиделись, семьями. У нас с Поляковой был прямой эфир в Instagram, и она рассказывает эту историю. И этот эфир смотрел Киркоров. Оля мне потом звонит и говорит: "Прикинь, на тебя Киркоров обиделся, за то что ты не открыл его подарок", – поведал шоумен.

По словам мужчины, он никого из российских артистов не знал лично. Но 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение, первому написал Филиппу. Знаменитость ответил ему.

"Послал его нах*р, отправил его в бан. А он: "Чао тогда, и уходишь в бан". Я прям чувствую, как он это говорил. И у меня в профиле номер телефона моего помощника. 24 вечером мне звонит мой Владик, и он: "Володя, пожалуйста, не выставляйте ничего про Киркорова, мне кадыровцы звонят", – взорвался смехом телеведущий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Владимир Остапчук считает два своих неудачных брака ошибками. Он также признался, как в переписках оскорбляли его бывшие супруги. Сейчас артист строит новые отношения с 22-летней журналисткой и предпочитает публично их не обсуждать. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!