Все ждут, когда уже умрёт МакSим: Шнуров написал резкий стих о смерти запрещенного в Украине Мамонова

Известный российский музыкант и фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал новый стих, в котором нелестно отозвался о представителях "желтой прессы" и блогерах. Как пример самых "жарких" тем для обсуждения в Интернете, рокер упомянул смерть своего коллеги Петра Мамонова и критическое состояние певицы МакSим.

Текст стихотворения Шнуров опубликовал у себя в Instagram. Сам артист обозначил, что не скорбит о смерти выдающихся людей, поскольку не является гуманистом.

Музыкант, известный своими скандальными выходками и прямолинейными заявлениями, уверен, что даже поклонники известных людей нередко "смакуют" подробности их личной жизни, их персональные трагедии и даже ожидают их смерти.

"Чем бы питались блогеры на свете?

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Они, как вороньё на труп летят.

Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят.

Все попрощались, кланяясь засим.

Забыли. Люди жаждут новостей.

Все ждут, когда уже умрёт Максим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей.

И собирать просмотры с ними лайки.

Из трупов складывают потихоньку трафик", – написал Шнуров.

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