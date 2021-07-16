Все ждут, когда уже умрёт МакSим: Шнуров написал резкий стих о смерти запрещенного в Украине Мамонова
Известный российский музыкант и фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал новый стих, в котором нелестно отозвался о представителях "желтой прессы" и блогерах. Как пример самых "жарких" тем для обсуждения в Интернете, рокер упомянул смерть своего коллеги Петра Мамонова и критическое состояние певицы МакSим.
Текст стихотворения Шнуров опубликовал у себя в Instagram. Сам артист обозначил, что не скорбит о смерти выдающихся людей, поскольку не является гуманистом.
Музыкант, известный своими скандальными выходками и прямолинейными заявлениями, уверен, что даже поклонники известных людей нередко "смакуют" подробности их личной жизни, их персональные трагедии и даже ожидают их смерти.
"Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как вороньё на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрёт Максим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки.
Из трупов складывают потихоньку трафик", – написал Шнуров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
лидер российской рок-группы "Звуки Му" и актер культовых кинокартин Петр Мамонов, который, впрочем, был запрещен в Украине по причине своей прокремлевской политической позиции, скончался 15 июля после того, как у него отказали почки во время осложнений от COVID-19.
Певица МакSим находится в искусственной коме в связи с заражением коронавирусом.