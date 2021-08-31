Все новые клипы Джамалы неожиданно исчезли с YouTube: что произошло

Новые клипы популярной украинской исполнительницы Джамалы исчезли с YouTube-канала. Появилась информация, что они якобы были удалены продюсером артистки и директором Enjoy Records, Игорем Тарнопольским.

Последний ролик на YouTube-канале певицы за 2018 год – это видео с концерта во Дворце спорта. Все клипы за последние три года исчезли. Об этом стало известно MUZVAR (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также в источнике говорится, что на данный момент Джамала не имеет доступа к собственному каналу. Сама она пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Видео дня

"Хочется верить, что дело закончится мирно и такой беспрецедентный случай в украинском шоу-бизнесе – это досадное исключение из правил", – сказано в источнике.

Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала показала фото с отдыха в Карпатах. Она позировала в коттедже, а позади нее можно было увидеть карпатский лес. В доме, который арендовала знаменитость, есть огромный камин, панорамные окна и просторный балкон. Оттуда открывается потрясающий вид на живописную природу Карпат.