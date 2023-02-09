''Все может быстро закончиться'': Саливанчук рассказала, что ее муж-депутат слышал о конце войны в кулуарах Верховной Рады

Муж украинской актрисы Анны Саливанчук Александр Божков – народный депутат и бывший продюсер студии "Квартал 95" – рассказал ей, что в Верховной Раде говорят о сроках окончания войны. Хотя звезда, по ее словам, не слишком интересуется политическими делами любимого, один обнадеживающий разговор решила пересказать.

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Саливанчук поделилась, что ее избранник с коллегами надеются на скорейшее окончание войны. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину для YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Актриса призналась, что не спрашивает у мужа о работе в Верховной Раде, а когда он начинает что-то рассказывать, – просит остановиться. Впрочем, вспомнила звезда, между собой депутаты обсуждают возможность окончания войны уже весной 2023 года.

"Я не хожу в кулуары Верховной Рады, поэтому я не знаю, что там говорят. Надо пойти и послушать. Последнее, что он говорил мне, что есть хорошие моменты в том, что все может быстро закончиться. Но быстро – это два-три месяца. Это не так уж быстро, потому что за два-три месяца может быть очень плохо", – поделилась Саливанчук.

Она отметила, что секретная информация посторонним людям не рассказывается. Сама же актриса заявила, что ничего не понимает в политике и не допрашивает Александра Божкова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущая Маша Ефросинина, чей муж Тимур Хромаев служит в рядах ВСУ, показала минуты прощания с любимым. Звезда провела избранника на фронт, но призналась, что до сих пор не может привыкнуть к этому.

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