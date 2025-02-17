Пощечины, угрозы и оскорбления: экс-студентки актера и режиссера Льва Сомова шокировали признаниями о его методах преподавания

Экс-студентки Льва Сомова рассекретили поразительные детали о методах преподавания украинского актера. По словам бывших соискательниц образования, они неоднократно сталкивались с насилием со стороны режиссера, который мог позволить себе откровенно унижать девушек и даже поднять на них руку.

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Шокирующими историями они поделились в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Экс-студентки признались: долгое время боялись рассказывать о поведении преподавателя, ведь он запугивал тем, что может с легкостью поставить крест на их актерской карьере.

"Лев Николаевич поставил мне условие, что он будет обращаться ко мне по имени и фамилии только тогда, когда я похудею. До тех пор он называл меня "толстопопик", "жирная" и никак иначе. Когда я была на втором курсе, похудела к критическому весу. Он подошел и сказал: "Когда ты прекратишь сидеть на диете?" Я, не осознавая, что это не норма, ответила: "Когда вы мне скажете достаточно". Я являюсь примером того, как человек умеет контролировать другого", – поделилась Александра Мироненко.

По словам бывшей студентки Сомова, из-за таких высказываний преподавателя она довела себя до анорексии. Однако актера это не остановило от обид в ее сторону, более того, он ставил в пример для других студенток, чтобы те узнали "секрет похудения". Кроме того, как отметили девушки, режиссер откровенно говорил, что женщины ничего не могут достичь в этом мире, а их единственная задача – рожать детей.

Мироненко также припомнила случай, когда во время демонстрации самостоятельных работ у одной из студенток не удавалось отыграть удивление. Лев Сомов решил ей "помочь", поэтому вышел на сцену и в какой-то момент плюнул девушке в лицо.

По словам бывших соискательниц образования, актер запрещал им начинать отношения. Девушки рассказали: если Сомов узнавал об их романах, постоянно в грубой форме говорил, что они думают только об интиме. Однако, к сожалению, психологическим насилием все не кончилось.

"В тот день, когда я решила уйти с курса, он (Лев Сомов. – Ред.) начал мне говорить: "Ты ходишь по сцене как блудница, такая же как и твоя мама. Неудивительно, что отец ушел из семьи". Это была последняя фраза перед тем, как он дал мне пощечину", – вспомнила Диана Ставицкая.

Экс-студентки признались, что не могли рассказать о деятельности Сомова, потому что он постоянно ими манипулировал. Они отметили: режиссер неоднократно говорил, что имеет большое количество связей, так что только с помощью одного звонка может разрушить их карьеру. Более того, как отметили соискатели образования, были даже ситуации, когда актер связывался с представителями театра, куда девушки шли на пробы, и говорил, чтобы на них даже не смотрели.

Лев Сомов мог позволить себе выпивать алкоголь, курить сигареты или же употреблять наркотические вещества вместе со студентами, поделились девушки.

Лев Николаевич Сомов – украинский актер театра и кино, режиссер, хореограф и драматург. Творческий путь начал в 1988 году, работая в Киевском национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. В заведении культуры он продержался до 1995-го, после чего присоединился к Театру драмы и комедии на левом берегу Днепра. Сомов срежиссировал сериалы "Бывшая" и "Лишь любовь", а в 2009 году поставил спектакль по своей пьесе "Довершенный Чарли" на сцене Киевской академической мастерской театрального искусства "Сузір'я".

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая студентка университета Карпенко-Карого рассказала о методах преподавателя Сомова. По ее словам, режиссер оскорблял соискателей образования, постоянно использовал грубую брань и даже бросался бутылками с водой.

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