Все изменилось в секунду. Остап Ступка рассказал, какое продолжение получило его дело о громком ДТП

Известный актер Остап Ступка, сын легендарного украинского артиста Богдана Ступки, который в апреле прошлого года стал виновником громкого ДТП в центре Киева, подал апелляционную жалобу на решение суда. Как известно, актер приговорен к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.

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В интервью OBOZ.UA Остап Ступка рассказал, что в настоящее время стремится снизить срок запрета управления автомобилем. Пока артист, по его словам, передвигается по городу на такси.

Напомним, 4 апреля 2023 года Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Киева. Возвращаясь с выступления, Остап Ступка на своем автомобиле протаранил стоявшую на остановке машину. В авто находился мужчина, он получил многочисленные травмы. За это актер приговорен к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.

"С потерпевшим мы все проблемы решили – я за мирный путь, – рассказывает Остап Ступка. – По поводу самой ситуации… Трудное событие. Но, как говорится, все мы под Богом ходим, понимаете? И у каждого может измениться жизнь – буквально за одну секунду".

Ныне актеру запрещено садиться за руль, он пользуется услугами частных перевозчиков: "У меня роман с таксистами. Когда сажусь в машину, бывает, узнают, конечно. Есть уже знакомые ребята, с которыми договариваюсь: нужно поездить по городу по делам, они меня возят. Мы хорошо общаемся. По вождению, конечно, скучаю – я за рулем очень давно. Недавно мы подали апелляцию, чтобы хоть чуть-чуть сократить срок запрета, сейчас она рассматривается".

Полное интервью с актером читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 12 января.

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