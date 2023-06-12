'Время отчаянных мечтателей пришло': The HARDKISS и TVORCHI выпустили мощный совместный трек. Видео

В понедельник, 12 июня, знаменитая украинская рок-группа The HARDKISS и дуэт, который представлял нашу страну на Евровидении-2023, TVORCHI презентовали совместный трек. Мощная композиция получила название "Мрійники" и уже успела восхитить десятки тысяч слушателей.

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Клип к песне разместили на YouTube. Видеоработу создала украинская режиссер Ната Иванова, которая показала историю четырех путешественников-мечтателей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина, которая в этом году была одной из ведущих Евровидения, ее супруг и музыкант коллектива Валерий Бебко, а также участники TVORCHI Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк и есть теми четырьмя мечтателями в клипе. По задумке режиссера, высшие силы приготовили героям вызов – объединиться, чтобы найти источник силы.

Что же касается непосредственно песни, то идея ее написания и записи возникла у музыкантов, как оказалось, еще в 2021 году. Однако презентовать ее две группы решились только сейчас – "когда время отчаянных мечтателей пришло".

"Вызовы нового безумного мира преодолеют только мечтатели. Как показывает реальность, в нашей жизни возможно все… Тем, кто отчаянно верит в светлое, сильным и смелым выпала судьба объединиться и создавать новое будущее", – прокомментировали артисты.

Слушатели уже успели оценить результат коллаборации двух коллективов. За несколько часов с момента публикации под клипом собрались сотни восторженных комментариев.

"Это мегакруто, вы лучшие представители и гордость нашей страны", "Произведение искусства! Музыка и текст – мед для ушей, картинка невероятная... Миллион мурашек вам в благодарность за творчество", "То чувство, когда две любимых группы вместе", "Как приятно видеть прогресс в украинской музыке", "Невероятная работа! Очень современно, стильно и сильно", – оставляют комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какое место заняли TVORCHI на Евровидении-2023. Они достойно представили Украину с мощным треком под названием Heart of Steel.

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