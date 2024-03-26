'Врач бедных' из Египта всю жизнь бесплатно спасал людей: удивительная история Мохаммеда Машали

Милосердие, любовь к ближнему и бескорыстное служение – основные ценности, благодаря которым сохраняется вера в человечество. В мире, где больше всего ценится жажда обогащения, успеха и славы, истории о людях, отдавших жизнь служению, к сожалению, не относятся к категории "мотивационных". Однако они вдохновляют делать добро, быть светом для других и не изменять своим ценностям.

Сейчас мало кто знает о Мохаммеде Машали – простом враче из Египта, отказавшемся от богатства и до конца своих дней лечившем бедных за символическую цену, либо и вовсе бесплатно. OBOZ.UA рассказывает историю выдающегося египтянина, который не соблазнился богатством, отдал миллионы собранных средств на пожертвования и согласился принять в подарок только стетоскоп, отметив: "это единственное, в чем я нуждаюсь".

Кто такой "врач бедных"

Мохаммед Машали родился в деревне Дахр Аль-Темсах, в губернаторстве Бехейра в семье учителя. Позже семья переехала в губернаторство Гарбия.

В 1967 году Машали окончил медицинскую школу, а с 1975 года начал работать в городе Танта на севере Египта, где его называли "врачом бедных". Машали отдал более 50 лет служения общине и принимал символическую плату за визит, но чаще лечил совершенно бесплатно. Он также давал деньги своим бедным пациентам на покупку лекарств и брал 5-10 египетских фунтов ($0,30-0,60) с материально обеспеченных пациентов.

Машали работал по 12 часов в день, а также в почтенном возрасте, когда ему было уже за 70, он принимал 30-50 пациентов в день. Врач бесплатно предоставлял вакцины людям, которые не могли себе позволить их купить.

История о больном ребенке

Машали рассказывал египетскому изданию Hadret El Mowaten о моменте, что навсегда изменил его подход к профессии и побуждал служить общине. В его практике был случай, когда ребенок, больной сахарным диабетом, умер от того, что мать не имела возможности купить инсулин. Несчастная женщина ответила ребенку, что, приобретя сегодня инъецию, у них не останется денег на еду. Врач пытался спасти малыша, но было уже слишком поздно. После этого он поклялся больше никогда не брать плату за свои услуги

Машали называл себя специалистом по эндемическим болезням и лихорадке, ведь именно от этого больше всего страдают бедные люди.

"Этого достаточно, спасибо"

У Машали никогда не было ни автомобиля, ни мобильного телефона. От дома в клинику он ходил пешком, даже в преклонном возрасте.

Однажды врач получил шанс открыть новую клинику и кардинально изменить жизнь. Телепрограмма в Арабских Эмиратах выпустила сюжет о добром враче и организовала сбор средств в его поддержку. Магнат, проживавший в регионе Персидского залива, узнав историю Машали, выделил ему 20 000 долларов и авто. Но через год, по возвращении в Египет, магнат обнаружил, что врач все деньги раздал нуждающимся, продал авто, а на вырученные средства приобрел оборудование для проведения бесплатных анализов.

"По окончании учебы я узнал, что мой отец пожертвовал всем, чтобы сделать меня врачом. Тогда я пообещал Богу, что проживу жизнь, служа своему ближнему, какой бы культуры или религии он ни был", – рассказывал Машали.

Стать врачом в Египте – большое достижение. Профессия сразу выводит на новый уровень и обещает сытую и обеспеченную жизнь. Но Машали не интересовали деньги. Его жена и трое детей жили в комфорте, а сам врач не нуждался в роскоши.

От миллионов, собранных с помощью телепрограммы, Машали отказался, прокомментировав свое решение так: "Я рекомендую отдать эти деньги тем, кто в них действительно нуждается, а мне они не нужны. Пожертвуйте их бездомным детям, детям-сиротам или верните их благотворителям".

Машали согласился принять только новый стетоскоп, вежливо поблагодарив: "Это единственное, в чем я нуждаюсь. Этого достаточно, спасибо".

Мохаммед Машали скончался в июле 2020 года. Добрый врач стал символом добросовестного и благородного труда, направленного на служение людям.

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