Впервые за два месяца приехала домой: в дом украинской журналистки попала вражеская ракета

Украинская журналистка, корреспондентка "ТСН" на 1+1 Евгения Цветанская рассказала, как впервые вернулась в Киев с начала войны на один вечер и поняла, что сделала правильный выбор, забрав ребенка и уехав в безопасное место. По ее словам, по пути домой она задержалась у друзей и заметила вдалеке дым и, как оказалось, вражеская ракета прилетела в ее жилой комплекс.

Соответствующий пост журналистка опубликовала на личной странице в Facebook. Цветанская отметила, что ездила в столицу Украины, чтобы закрыть несколько своих дел.

"Я решила уехать в Киев. Первый раз через два месяца. На один только вечер. Ехали друзья, было несколько незакрытых дел. Да и тише стало. Оставила Макара на двое суток родным и рванула. Ехала и мечтала, как приедем раньше, я просто лягу в свою кровать и буду смотреть телевизор. Больше ничего не буду делать", – написала Евгения Цветанская.

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По приезду в Киев она задержалась у знакомых дома. Компания стояла и разговаривала о своем, в какой-то момент журналистка заметила вдалеке дым. По ее словам, это была дикость для нее, поскольку она впервые в городе с начала войны.

"Стою и думаю – а вдруг это мой дом. Не поверите. Это горел мой жилой комплекс. Другая сторона. Со мной, с моей квартирой, в результате все ок. Но трое пострадавших и куча испуганных соседей по приезду домой. Просто представила, что была бы с Макаром. Что я могу унести с собой ценное? Я забрала его! Отсюда. Подальше", – добавила корреспондентка.

В своей квартире Цветанская решила быстро собрать любимые игрушки своего сына, его самые красивые вещи, а также собрала свою одежду, взяла любимые духи.

"Выбрала любимые игрушки Макара. Грузовик Леву и его друзей. Выбрала свои самые красивые вещи. Самые красивые вещи Макара. И любимые духи, которые держала в красивой коробке и откладывала на потом. Не потом. Сейчас. Хочу жить сейчас. Хочу жить и чтобы жил мой ребенок. Это главное", – подытожила она.

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