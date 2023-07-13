Киноновинки июля: что посмотреть в кино для острых ощущений уже в эти выходные

Интересные и остросюжетные фильмы пользуются большой популярностью среди ценителей качественного кино. Зрители стремятся получить максимум эмоций от просмотра ленты, которые могут предложить триллеры, ужасы, приключенческие и фантастические фильмы.

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Некоторые из таких киноновинок уже в эти выходные можно будет посмотреть в кинотеатрах. OBOZREVATEL собрал три фильма, которые подарят острые ощущения и перехватят дух (чтобы посмотреть трейлеры, доскролльте до конца страницы).

"Миссия Невыполнима: расплата. Часть первая"

Известный голливудский актер Том Круз в роли именитого агента ЦРУ Итана Ханта появится в новой части приключенческой ленты. Опасные трюки, динамические сцены и неожиданные повороты сюжета не оставят равнодушными зрителей, которые окунутся в увлекательную историю.

"Астрал: Красная дверь"

Продолжение серии "Астрал" о потусторонних силах станет подарком для фанатов ужасов, много лет с интересом наблюдающих за этой историей. Пятая часть снимаемой с 2010 года франшизы расскажет о продолжении истории Джоша и его сына-подростка Далтона, который вспоминает жуткую ситуацию с детства. Героям фильма придется столкнуться с тем, что едва не убило их в прошлом.

"Астероид-сити"

Фильм культового американского режиссера Веса Андерсона покажет зрителям городок Астероид-сити, раскинувшийся на перекрестке длинного пустынного шоссе и железнодорожных путей. Здесь проживает всего 87 человек. В 1955 году на съезде наблюдателей за звездами происходит чрезвычайное событие, из-за которого участники мероприятия вынуждены остаться там дольше, чем планировали.

Ранее OBOZREVATEL писал и о других лентах, премьера которых состоялась в июле этого года. Среди них: "Барби", "Индиана Джонс" и другие.