Впервые во время полномасштабной войны: в Украине даст концерт всемирно известная певица Шарон ден Адель

Нидерландская певица, вокалистка известной группы Within Temptation Шарон ден Адель приедет в Украину, чтобы выступить на фестивале ATLAS UNITED. Это первое анонсированное выступление иностранного артиста такого уровня во время полномасштабной войны.

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Коллектив, пишущий музыку в стиле металл, еще в 2022 году выразил свою поддержку украинскому народу и даже посвятил воюющей с Россией стране свой последний альбом. Об этом OBOZ.UA рассказала пресс-служба фестиваля.

"Украина прекрасна, а ее народ невероятно устойчив и полон энергии в этой сверхсложной ситуации. Это источник вдохновения для нас и многих во всем мире. Просто знайте, что вы не одни, вас поддерживает очень много людей. Слава Украине!" – сказала Шэрон.

Она выполнит уникальную программу, состоящую из новых аранжировок, созданных украинским композитором Марией Яремак. Украинка выйдет на сцену вместе с популярнейшей артисткой.

Аккомпанировать Шерон ден Адель будет хор и симфонический оркестр GOSORCHESTRA. Музыканты специализируются на исполнении поп и рок-хитов в симфонической аранжировке.

Напомним, что фестиваль состоится на территории Blockbuster Mall с 12 по 14 июля, где для безопасности зрителей и артистов будет функционировать укрытие.

За два дня ATLAS UNITED стремятся собрать не менее 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ. 15% от стоимости каждого билета будут перечисляться на сбор.

Ранее OBOZ.UA писал, что Within Temptation мощно поддержал Украину в войне с российскими оккупантами. На концерте в городе Миннеаполис в штате Миннесота артисты подняли сине-желтое знамя во время выступления.