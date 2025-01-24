Возвращение легендарного хита: Vlad Darwin выпустил видео на обновленную версию 'Три сестры'

Более 1 000 000 созданных видео на звук "Три сестры" и более 1 200 000 000 просмотров видео со звуком песни Vlad Darwin! В 2024 году песня об Аманде, Линде и Роуз набрала новые обороты и стала трендом в Украине, Казахстане и других странах. Но когда Влад Дарвин увидел, что старая версия становится популярной среди украинцев, он решил дать новое дыхание своей песне, представив украиноязычную версию "Три сестры" и новый эмоциональный клип!

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По сюжету видео, Влад Дарвин вместе с приятелями и младшими коллегами приходит в кинотеатр "Kinopark", где показывает им старую легенду – сериал о трех сестрах, скрытый за популярным TikTok-трендом. В компании Влада Дарвина – Marko Kvitka, олимпийский чемпион Олег Верняев, артисты Маша Данилова, Артем Котенко, ANKA, группа VOLT BAND, Lada Sing, радиоведущие Андрей Лахнов и Аня Астровская, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин, блогер Вадечка и другие.

"Пожалуй, это новый рекорд скорейшей реализации клипа от идеи до воплощения! В субботу, 22 декабря, вечером мы с Яной Прядко придумали идею сюжета о кинотеатре и просмотре с друзьями. Уже в воскресенье в 21:00 мы провели Zoom-встречу с режиссером Антоном Пожидаевым, а в понедельник сделали весь организационный процесс: собрали техническую команду, договорились о съемках с кинотеатром "Kinopark", согласовали работу стилиста, подготовили реквизит и пригласили героев видео.

Во вторник, 24 декабря, с самого утра стартовали съемки клипа. Монтаж, колористика и весь продакшен продолжались круглосуточно, и уже утром 27 декабря 2024 года мы презентовали клип об истории Аманды, Линды и Роуз на музыкальных каналах и YouTube", – поделился деталями создания видео Влад Дарвин.

Свои видео на песню "Три сестры" уже отсняли многие публичные люди: Alyona Alyona, Ярослава Магучих, Оля Полякова, Соломия Витвицкая, Надежда Матвеева, Андрей Черепущак, Надя Дорофеева, Даша Квиткова, Светлана Тарабарова, Оля Цыбульская, Миша Кацурин, Анатолий Анатолич, Michelle Andrade, Аня Тульева, Егор Андрюшин, Вадим Олейник, Арам Арзуманян, актеры спектакля "Конотопская ведьма", группы Molodi, Sestra, Марта Адамчук, Андрей Черновол, Kristonko, Laud, Солоха, Сергей Лазановский, Настя Оруджева, Юлия Вербинец, блогер Барвинок, Аня Добрыднева, ветераны из центра Superhumans, Григорий Решетник, участницы шоу "Холостяк" (13-й сезон), Рончик, Елена-Кристина Лебедь, Оля Шелби, актеры сериала "Кофе с кардамоном" Надежда Хильская и Елена Лавренюк и многие другие. Тренд также стал популярен среди защитников Украины, которые создают свои положительные видео.

История создания песни действительно очень интересна. В 2013 году Vlad Darwin задумал создать песню-притчу, понятную и детям, и взрослым. Композиция "Три сестры" описывает смысл жизни через три этапа – детство, юность и зрелость. Однако в 2013 году песня, несмотря на сложный замысел и большой бюджет клипа, не имела большого успеха, из-за чего Влад сделал паузу в сольной карьере. Правда, песня "Три сестры" стала жить альтернативной жизнью в сети.

В 2024 году песня неожиданно стала популярной в TikTok и превратилась в настоящий тренд в разных странах. Влад переосмыслил песню, перевел ее на украинский и презентовал новую версию, которая получила потрясающий успех.

К началу января 2025 года песня "Три сестры" достигла следующих результатов: